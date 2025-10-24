Haberler

Akdeniz'de en fazla tekstil ihracatı yapan firmalara ödül verildi

Güncelleme:
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) tören düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, üretimi, istihdamı, inovasyonu ve ihracatı, Türkiye Yüzyılının temel sütunları olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye olarak tekstil endüstrisinde dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Toros, tekstil sektörünün ürün kalitesi, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve özgün tasarımıyla dünya pazarlarında saygın yer edindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin yatırımcı, üretici ve ihracatçının yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Vali Toros, şöyle devam etti:

"Devletimiz yatırım ortamını güçlendiren, ihracatı destekleyen politikalarla ülkemizin üretim kapasitesini her geçen gün artırıyor. Türkiye, istihdam sağlayarak, üreterek ve ihraç ederek büyümesini kalıcı kılıyor. Sektörün bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ihracat odaklı büyüme hedefini sürdürerek, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de hız kesmeden üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Önlerinde büyük hedefler olduğunu dile getiren Gültepe, son çeyrek ve 2026'nın ilk çeyreğinde bütün sektörlerin ihracatta artıya geçmesini beklediklerini belirtti.

TİM olarak yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Gültepe, "Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına koyabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için bütün sektörlerin artı yazması lazım. O artıların çift rakamlar olması lazım. Biz tek rakamlıya alışkın topluluk değiliz. Onun için zor geride kaldı diye inanmak istiyoruz. Bundan sonra yolumuz aydınlık ve berrak olur." diye konuştu.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da birlik bünyesindeki firmaların ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Sektörün rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılımı desteklemek ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 2024'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Program kapsamında dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, genç tasarımcılara özgür ve yaratıcı bir ruh kazandırmayı amaçlayan ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Ödül Töreni de düzenlendi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, yarışmanın artık gelenekselleştiğini ve sektör için umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tekstil sektöründe dünya ihracatında önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Amacımız, geleneksel kalıpları aşarak, yaratıcılığı ve teknolojiyle harmanlanmış tasarım gücümüzü sektörümüze kazandırmaktır. Global rekabette öne çıkabilmek için sadece üretim teknolojisi değil aynı zamanda inovasyon yeteneği ve tasarım kültürü ile fark yaratmalıyız. İşte bu yarışma, sektörümüzün rekabet gücünü artırmak ve firmalarımızın tasarım kapasitelerini yükselterek katma değerli üretimi teşvik etmek için attığımız en güçlü adımlardan biridir." diye konuştu.

Kıvanç, finale kalan tasarımcılara ve yarışmaya destek verenlere teşekkür etti.

Tören, ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
