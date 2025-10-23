Haberler

Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

Güncelleme:
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için bir otelde "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türkiye'nin 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini söyledi.

Bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen kararlı iradenin ve vizyoner bir bakışın ürünü olduğunu vurgulayan Toros, ihracatçıların Türkiye'nin küresel pazarlardaki başarısında ve rekabet gücünün artmasında büyük paya sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihracatına katkı sunan firmalara teşekkür eden Toros, şöyle konuştu:

"Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çatısı altında bir araya gelen iş insanlarımız 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün, en güzel örneğisiniz. Elde ettiğiniz bu başarılar, yalnızca ekonomik değil, milli bir başarının, ortak bir inancın da eseridir. Alın teriyle üreten çiftçimizin, bu ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getiren sanayicimizin ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden iş insanlarımızın yanında olmaya, her daim desteklemeye devam edeceğiz."

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birliklerinin Türkiye'nin dış ticaretine değer katmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Birlik olarak ihracatçıları daha ileri götürmek istediklerini belirten Memiş, "AHKİB olarak 2024'te 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam Türkiye genelinde sektör ihracatının yüzde 17'sini kapsamaktadır. Hedefimiz bu oranı yüzde 20'inin üzerine çıkarmaktır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından 2024'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Programda Vali Toros ve AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş, sektöre uzun yıllar katkı sunanlara duayen ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
500
