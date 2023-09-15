Akdeniz'de Balıkçılar Sezonu Açtı

Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek sezonu açtı

Akdeniz'de av sezonun sezonun bugün sona ermesiyle birlikte teknelerin bakımlarını yapıp ağlarını hazırlayan Mersinli balıkçılar denize açıldı

MERSİN - Ege ve Karadeniz'den 15 gün sonra bugün 'Vira Bismillah' diyen Akdenizli balıkçılar sezonu açtı. Mersin'de 7 ayrı barınaktan 481 balıkçı ekmek tekneleriyle yola çıkarken, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı ile dikkat çeken Mersin'de de balıkçılık da önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. 15 Nisan'da kapanan Eğe ve Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan yeni sezon Akdeniz'de ise 15 Eylül'de bu gece açıldı. Mersin'de bulunan 7 balıkçı barınağından 481 teknede de tüm hazırlıklar tamamlandı, gece yarısı açık denize ilerlemeye başladı. Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçıları ise Vali Ali Hamza Pehlivan ile aileler birlikte uğurladı. Vali Pehlivan telsizden tüm balıkçıların yeni sezonlarının bereketli olmasını dileyerek start verdi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tekneler havai fişekler eşliğinde siren çalarak Mersin körfezine doğru yol almaya başladı. Kucağında çocuklarıyla gelen balıkçıları eşleri ve anneleri uğurlaması ise dikkat çekti.

"Balıkçılık sektöründe yıldan yıla gelişme kaydediyoruz"

Sezon açılışıyla ilgili bilgi veren Vali Ali Hamza Pehlivan,"15 Nisan'da kapanan balıkçılık avlanma sezonu bugün itibariyle açılıyor. Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde ve teşrifleriyle İstanbul Poyrazköy'de sezon açılışı gerçekleştirilmişti. Tabi bölge bölge gün farkı olabiliyor, Akdeniz'de de bugün itibariyle avcılık sezonun açılışını gerçekleştiriyoruz. Mersin sınırları içeresinde 320 kilometre kıyı şeridimiz var, 7 balıkçı barınağımız var. Balıkçılık sektöründe iştigal eden 481 tekne veya gemimiz var. Bugün itibariyle bu teknelerimiz denize açılıyor. İlimizde diğer bir çok sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de yıldan yıla gelişme kat ediyoruz. Nitekim son 10 yılda yetiştiricilik anlamında 11 kat artış sağlamışız ve 29 bin tona, buna tabi avcılığı da eklediğimiz zaman 6 bin ton da o ediyor, yaklaşık 35-36 bin ton üretim söz konusu. Yıldan yıla bu artarak devam ediyor. Bu da tabi Tarım Orman Bakanlığımızın destekleri, teşviklerinin payı büyük" dedi.

"Mersin balıkçılıkta ilk 4-5 il arasında"

Balıkçıların her geçen gün daha profesyonel bir yaklaşımla sektöre katkı sunmalarının payının büyük olduğuna da dikkat çeken Vali Pehlivan," Balıkçılık dünyada gelişen sektörlerden birisi. Dünyada toplam üretimin 178 milyon ton olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde de bakanlığımızın teşvikleriyle son yıllarda hasılanın çok arttığını görüyoruz. Yine rakamlara baktığımızda yaklaşık 850 bin ton bir üretim ve ihracatında 4 kat artarak 400 milyon dolardan 1.6 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Biz de ilde ifade ettiğim rakamlar nispetinde özellikle yetiştiricilik konusunda 11 kat artışla yaklaşık 30 bin tona ulaşmasıyla ilk 4-5 il arasına girmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonlarının bugün açıldığını belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş ise" İlk avımızda, barbun, gümüş, karides, mercan gibi balıkları avlamayı hedefliyoruz. Bugünden itibaren her eve balık girecek inşallah" diye konuştu.

Balıkçılıkla uğraşan Ramazan Ceren'de, bugün sezonun açıldığına değinerek, 11 aylık kızı Derin Ada ile eşi Ceren'in kendilerini uğurlamaya geldiğini kaydetti.

Çocuklarını ve eşlerini denize uğurlamaya gelen kadınlar ise, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.