Akdeniz'de Balık Sezonu Başladı

AKDENİZ'de av yasağının 15 Eylül itibarıyla sona ermesiyle Antalya Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın, tavuk ve kırmızı etten daha ucuz olduğunu söyledi.

Akdeniz dışındaki tüm denizlerde 1 Eylül itibarıyla kaldırılan av yasağı, bugün itibarıyla Akdeniz'de de sona erdi. Balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra gece saatlerinde 'vira bismillah' dedi. Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılar, yakaladıkları balıkları mezatta satmaya başladı. Saat 05.00'te başlayan mezatta, ucuz balık almak isteyen balıkçı ve vatandaşlar kıyasıya pazarlığa ortak oldu.

TÜRÜNE GÖRE AYRILIYOR

Günde 15-16 saat avlanan balıkçılar, teknelerine doldurdukları balıkları gece saatlerinde hale getirerek, tür, cins, boyut olarak ayırıyor. Kasalara yerleştirilen balıklar mezata hazır hale getirilirken hem balıkçılar hem de vatandaşlar taze balık almanın hesabını yapıyor. Mezatta ağırlığı en az 10 kilo olan kasalar, uygun fiyata alıcısını bekliyor. Vitrine çıkartılan balığın türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırılıyor. Alıcılar en iyi teklifi vermeye çalışıyor. En yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oluyor.

'İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Balık sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah bol ve bereketli sezon geçirmeyi umuyoruz ki vatandaşlarımızın beklentisi olan ucuz balığı rahatlıkla satalım. 2 hafta önce Türkiye'de avlanma yasağı kalkarken, Akdeniz'de bugün itibarıyla kalktı. Bugün ilk günümüz ve güzel başladı. Barbun, mercan, kolyoz, gopez, tekir, karides, kalamar, Akdeniz'e özgü balıklarımız gelmeye başladı. Bundan sonra daha da gelecek ve fiyatlar ucuzlamaya devam edecek. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.

'KASASI 100 TL OLAN BALIĞIMIZ BİLE VAR'

Fiyatların daha da düşeceğini kaydeden Demir, "İlk gün itibarıyla henüz tam netleşmedi ama balık bollaşıyor, fiyatlar daha da düşecek. Balık yasağımızın kalkmasıyla buraya gelen vatandaşlarımız artıyor. Yaz dönemine göre farklılıklar var. Buradan kasa bazında balık fiyatı, dışarıda kilo ile satılanlara göre çok daha ucuz. Şu an bir kasası 100 TL olan balığımız bile var. Gopez balığının kilosu 100-200 TL'den başlıyor. Yani şöyle düşünmek lazım kasası 10 kilo olduğu için kilo fiyatı 10-20 TL civarı. Tekir, barbunun büyüklük ve kalitesine göre 10 kiloluk kasası 250-1500, istavritin kasa fiyatı 100-500 TL bandında. Mercan, kilo fiyatı burada 50 TL, Tekir var o da dışarıya göre çok daha ucuz" diye konuştu.

'TAVUK VE KIRMIZI ETTEN DAHA UCUZ'

Balık fiyatlarının tavuk ve kırmızı ete göre daha ucuz olduğuna dikkati çeken İlhami Demir, "Yıllardır söylediğimiz ve söylemek istediğimiz şey şu; Balık demek sağlık demek. Kalp, damar sağlığı için birebir. Ayrıca kırmızı ve tavuk etine göre çok hesaplı. Bugün nereden baksanız kırmızı etin kilosu 250 TL'den başlayıp yukarı doğru gidiyor. Bizim deniz balığımızın kilosu 50-60 TL'den başlıyor. Halkımızın buna kulak vermesi lazım. Bizim kefal balığımızın kilosu 80 TL'ye geliyor. Gopezimiz vardı kasasını 100 TL'ye sattık, içerisinde 6 kilo var dersek kilosu 15 TL'ye geliyor. Tavuk etinden ucuz ama kırmızı etten hayli hayli ucuz" dedi.

'3-4 KİLO PARASINA BİR KASA BALIK ALDIM'

Balık haline gelen ve ucuza balık aldığını kaydeden Murat Kılınç, "Ben levrek aldım. 10 kilosunu bin 100 TL'den aldım. Yani 1 kilo levrek balığı bana 110 TL'ye gelmiş oldu. Fiyatlar burada çok iyi ve mantıklı. Buradan alıp temizletiyoruz ve ailecek tüketiyoruz. Yiyemediğimizi dolaba koyarak sonra tüketiyoruz. Bu balıkları dışarıdan alsaydım daha pahalıya gelecekti. 3-4 kilosuna bir kasaya aldığım parayı verecektim" dedi.

'YASAĞA GÖRE YÜZDE 20-30 ARASI DÜŞÜŞ VAR'

Balıkçı halinden toptan balık alarak otellere satan Hakan Ünlü, "Balık yasağı olduğu zaman çeşidimiz azdı. Yasağın kalkmasıyla beraber çeşitlilik arttı. Bu da bugünden bile olsa fiyatların biraz düşmesine neden oldu. Yarından itibaren daha düşmesini bekliyoruz. Yasak öncesine göre yüzde 20-30 fiyat düşmesi var. İnşallah insanlar daha da ucuza balık yiyecek" ifadelerini kullandı.