Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl da yer aldı. Şirket, sektöründe liderliğini sürdürerek Ege ekonomisinin önde gelen oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde bu yıl da yer aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Chemson bu yılki listeye 23'üncü sıradan girdi. Akdeniz Chemson, sektöründe küresel liderliğini sürdürürken, üretimden satışlara sağladığı artış ile Ege ekonomisinin önde gelen oyuncuları arasında ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Bugün 110'u aşkın ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörlere yönelik çapraz ürün satış portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı hedef pazarları olarak belirleyen Akdeniz Chemson, halen ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin büyük bölümünü bu tesislerde üretiyor.