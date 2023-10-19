Akdeniz Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesi 1 milyar 418 milyon lira

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 1 milyar 418 milyon TL olarak Meclis'ten oybirliği ile geçti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 1 milyar 418 milyon TL olarak Meclis'ten oybirliği ile geçti. Belediyenin 2024 yılı performans programının da kabul edildiği toplantıda, elektrik, telefon, internet ve su giderleri için mahalle muhtarlarına sağlanan 900 TL tutarındaki ödenek de bin 300 liraya yükseltildi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci birleşim birinci oturumunu, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı bir önceki birleşim tutanak özetinin kabulüyle sürdü. Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine 2024 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek huzur hakkı miktarının tespiti ile 2024 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri hakkındaki konular oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında, 2024 mali yılı performans programı ile ilgili komisyonlardan havale edilen konu da görüşüldü. Meclis üyelerinin program hakkında söz alıp öneri ve eleştirilerini açıklamasının ardından oylamaya sunulan performans programı üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

2024 mali yılı bütçesinin de görüşüldüğü toplantıda bütçe, 1 milyar 418 milyon TL olarak Meclis'ten oybirliği ile geçti.

Toplantıda, Akdeniz sınırları içerisinde hizmet veren 65 mahalle muhtarına, muhtarlık binasında kullanılan elektrik, su, internet, telefon ve benzeri için ödenen aylık 900 TL'nin, bin 300 liraya çıkarılmasına ilişkin teklif de görüşüldü. Tam da '19 Ekim Muhtarlar Günü'ne denk gelen konu üyelerin oybirliği ile kabul edildi. Temenni ve öneriler bölümünde söz alan grup başkanları, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve zulmü kınadı, bölgedeki çatışma ve ölümlerin bir an önce durmasını diledi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısı, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. - MERSİN