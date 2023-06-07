Akdeniz Belediyesi, Ata Tohumu Karakılçık Buğdayı Hasadı Yaptı

AKDENİZ Belediyesi'nin 5 dönümde toprakla buluşturduğu, geçmişi 10 bin yıla dayanan ata yadigarı karakılçık tohumları hasat edildi. Hasada katılan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, elde edilecek buğdayın una dönüştürülüp kooperatif üyesi kadınlara ücretsiz verileceğini söyledi.

Belediye veya hazineye ait atıl durumdaki tarım topraklarını değerlendiren Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, şeker otu (stevia), moringa, şevketi bostan ve maralfa bitkisinden sonra, deneme amaçlı ekimini gerçekleştirdiği ve geçmişi 10 bin yıla dayanan ata tohumlarından biri olan karakılçık buğdayının üretiminden de büyük verim bekliyor. Bir süre önce Yenitaşkent Mahallesi'nde toprakla buluşturulan buğday tohumları boy verdi ve hasat zamanı geldi. Hasada, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın yanı sıra, kurulmasına belediyenin öncülük ettiği kadın kooperatifi üyesi kadınlar da katıldı.

'ANADOLU'NUN GERÇEK BUĞDAYI'

Karakılçık tohumunun geçmişi 10 bin yıla dayanan ata yadigarı ve tamamen saf bir tohum olduğunun altını çizen Başkan Gültak, 'Anadolu'nun gerçek buğdayı, GDO'suz, katkısız, içinde hiçbir ajanın veya kimyasalın olmadığı bir buğdayımız. Burası işgal altındaki bir araziydi. İşgalden kurtardık ve 5 dönüm üzerindeki arazide ata tohumumuzu ürettik, bugün de hasadını yapıyoruz' dedi.

BUĞDAYDAN ELDE EDİLECEK UN KADIN KOOPERATİFLERİNE, SAMAN BESİCİLERE VERİLECEK

Başkan Gültak, hasat sonrası ortaya çıkacak tonlarca samanı da Akdeniz'de hayvancılık yapan zor durumdaki besicilere, Kaymakamlık üzerinden ücretsiz dağıtacaklarını ifade ederek, 'Elde ettiğimiz buğdayı da una çevireceğiz. Kepekli ve siyah bir un olduğu için onu da bölgemizdeki 2 kadın kooperatifimize vereceğiz. Çünkü onlar ekmek üretiyorlar. Ürettikleri ekmekteki en maliyetli ürün de un maliyeti olduğu için, böylece un maliyetlerini minimuma çekmiş olacağız. Böylelikle çok lezzetli Girit Ekmeği ve farklı ekmekleri kadınlar üretip hem Mersin'e hem de tüm Türkiye'ye ulaştıracaklar. Bir yandan araziyi işgalden kurtardık, diğer yandan samanıyla hayvan üreticilerine destek olduk. Ayrıca üreten kadınlara destek olarak birçok işi tek seferde yapmış olduk. Toplamda bu araziden 2 buçuk ila 3 ton arası bir buğday rekoltemiz var" diye konuştu.Kurulmasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın öncülük ettiği 'Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' ile 'Yeşeren Hayatlar Kooperatifi' üyesi kadınlar da karakılçık buğday üretimi ve kendilerine ücretsiz sunulacak un desteğinden dolayı sevinç ve mutluluklarını dile getirerek Başkan Gültak'a teşekkürlerini dile getirdiler. Kooperatiflere sağlanacak her türlü desteğin sürmesini talep eden kadınlar, Akdenizli kadınları da kooperatif üyesi olmaya davet ettiler. (DHA)