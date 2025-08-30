Akcoat, Ar-Ge 500 Listesinde 235'inci Sırada Yer Aldı

Turkishtime tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerini sıralayan 'Ar-Ge 500' Araştırması'nda Akcoat, 235'inci sırada yer aldı. Aynı araştırmanın 'Proje İlk 100' listesinde 79'uncu, 'Ulusal Patent İlk 50' listesinde ise 11'inci sıraya yerleşen şirket, yalnızca üretimde değil, bilgi, teknoloji ve inovasyon geliştirmedeki başarısını göstermiş oldu.

Türkiye'nin önde gelen ileri kimyasallar üreticilerinden Akcoat, Turkishtime Dergisi'nin bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiği, '2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 500 Firma' araştırmasında 235'inci sırada yer aldı. Şirket, aynı araştırmada "Proje İlk 100" listesinde 79'uncu, 'Ulusal Patent İlk 50' listesinde ise 11'inci sıraya yerleşti.

"Küresel rekabette gücümüzü pekiştiriyoruz"

Hayatın her detayında yenilikçi çözümler sunarak Ar-Ge ve inovasyon odağında fark oluşturan başarılara imza attıkları değerlendirmesinde bulunan Akcoat Genel Müdür Vekili Ömer Semiz, "Ar-Ge, Akcoat için yalnızca bir yatırım kalemi değil, aynı zamanda geleceğe verilen bir taahhüttür. Küresel rekabet ortamında varlığımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için yenilikçi çözümler geliştirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

2024 yılında elde ettikleri başarıların, disiplinli çalışma anlayışlarının, ekibin özverisinin ve teknolojiye olan bağlılığın bir sonucu olduğuna dikkat çeken Semiz, "Ar-Ge çalışmalarımız sadece yerel değil, aynı zamanda küresel pazarda da önemli bir oyuncu olmayı sürdürmemizi sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu stratejik yaklaşımımızı sürdürerek yeni ürün ve teknolojilerin cirodaki payını artırmayı hedefliyoruz. İnovatif çözümlerimizle sektörlerimize değer katmaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

58 milyon TL'lik yatırım yapıldı

Yapılan açıklamaya göre, dünyada 6 kıtada 65'ten fazla ülkeye hizmet veren Akcoat, güçlü Ar-Ge ekibi ve donanımlı merkeziyle, performansa dayalı inovatif çözümler geliştiriyor. Türkiye ekonomisine değer katacak yeni ürün, tasarım ve teknolojiler üzerinde çalışmalarına devam eden şirkette 2024 yılında 48 Ar-Ge personeli görev alırken, 33 proje yürütüldü, 12 patent tescil edildi. Toplamda 58 milyon 712 bin TL'lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirildi. Bugüne kadar 200 Ar-Ge projesini başarıyla tamamlayan şirket, 28 patent tescil ederek, 117 uluslararası yayın ve bildiri ile bilimsel literatüre katkı sağladı. Sakarya'daki Ar-Ge Merkezi'ni, 2021 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık güçlü bir global yatırımla faaliyete geçiren şirket, toplam 10 bin metrekare alan üzerinde Türkiye'nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. Kampüste özelleştirilmiş emaye, seramik, yapışmaz & dekoratif, cam kaplama ve pigment ürün laboratuvarlarının yanı sıra bir malzemeyi 360 derece araştırma imkanı sağlayan karakterizasyon ve analiz laboratuvarı bulunuyor. - İSTANBUL