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Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Ordu'da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Ordu'da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ordu'da çeşitli temaslarda da bulunacak olan Karaismailoğlu, Ordu Çevreyolu Şantiyesi'ne ilişkin bilgi alacak.

Karaismailoğlu, daha sonra Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Ordu Valiliğini ziyaret edecek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

AK Parti Ordu İl Başkanlığında partililere hitap edecek olan Karaismailoğlu, ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

İlçe belediyelerinin başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelecek olan Karaismailoğlu, Fatsa Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından Ordu'dan ayrılacak.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu Ordu Ekonomi Haberler

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