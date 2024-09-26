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Akçakoca'da Palamut Azalıyor: Balıkçılar Endişeli

Akçakoca'da Palamut Azalıyor: Balıkçılar Endişeli
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, palamudun azaldığını ve balıkçılığın hareketli olmadığını ifade ediyor. Balıkçı Ferhat Birinci, 50 kayıktan sadece 10'unun balık tutabildiğini belirterek, fiyatların tazelik ve boyutuna göre değiştiğine dikkat çekti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar palamudun azalmaya başladığını söyledi. Balıkçı Ferhat Birinci, "50 kayıktan sadece 10'u balık tutabiliyor" dedi.

Batı Karadeniz'in sakin sularında palamut sürüleri artık nadiren görülüyor. Akçakoca'da yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Birinci, sezon başında yaşanan bolluğun ardından balıkların bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "Bazı zamanlar balık çıkmıyor. Denize açılamadığımız günlerde de az balık olunca talebe göre fiyatlar değişiyor" dedi.

Ankara'daki balık fiyatlarının farklılık göstermesine de dikkat çeken Birinci, "Ankara'da 50 liraya balık satılıyor ama o balık, tazelik ve boyutuna göre değişiyor. Aynı dükkanda 150 liraya da balık var. Bu tamamen vatandaşı yanıltmak için yapılan şeyler. Kaliteli balığın şu an tanesi 100 lira, bazı yerlerde ise 125 liraya kadar çıkıyor. 50 liralık balıklar ise sadece hikaye" diye belirtti.

Birinci, Akçakoca ve Batı Karadeniz'deki balıkçılığın şu an çok hareketli olmadığını söyleyerek, "50 kayıktan sadece 10'u balık tutabiliyor. Aslında Doğu Karadeniz'de balık daha bol, ama orada da azalmaya başladı. Belki ilerleyen günlerde bu bölgeye gelebilir, umudumuz bu yönde" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkçılık Akçakoca Ekonomi Çevre Yaşam

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