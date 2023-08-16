Akçahasat Tesisi Trabzon'da Hizmete Açılıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çiftçilere destek olmak amacıyla yapılan Akçahasat tesisi tamamlandı. Tesiste tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve satışı yapılacak. Ayrıca tesisin açılışıyla birlikte istihdama da katkı sağlanacak.

Trabzon'un Akçaabat Belediyesi tarafından ilçedeki istihdama katkıda bulunmak ve çiftçilere destek olmak amacı ile çiftçiler tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı tesisinin yapımı tamamlandı.

Açılış için gün sayan Akçahasat tesisi için gerekli makineler tedarik edilerek bu makinelerin kurulumları yapıldı. Doğalgaz bağlantıları yapıldı; doğalgaz ile enerji ihtiyacını karşılayan tesisim yine doğalgaz ile çalışan kurutma üniteleri kuruldu.

Tesiste incelemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tesisinin önümüzdeki günlerde açılışının yapılarak hizmete başlayacağını duyurdu. Başkan Osman Nuri Ekim, tesisinin özellikle kadın çalışan istihdamı konusunda Akçaabat için önemli bir adım olduğunu dile getirerek "Belediyemizce tescil ettirilen 'Akçahasat' markası ile; çilek, kivi, armut, karayemiş, üzüm, incir, Trabzon hurması, aronya, mısır, mandalina ve zeytin gibi her coğrafyada yetişmeyen ancak Akçaabat'ta ılıman iklim sebebiyle yetişebilen ürünler tesisimizde işlenebilecek; paketlenebilecek ve kurutulabilecek. Yılda 750 üretici çiftçinin ürünleri burada satılacak. Bu tesisin haricinde ilçe genelinde belirlenecek farklı noktalarda satış büfeleri oluşturulacak. Ayrıca ilçemize ekonomik girdi sağlayacak olan tesisle birlikte şehrimizde istihdama da katkı sağlamış olacağız" dedi. - TRABZON