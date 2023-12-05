Akçaabat'ta Meyvecilik Geliştirilmesi İçin Protokol İmzalandı

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Ziraat Odası ve Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde meyveciliğin geliştirilmesi için protokol imzalandı. Proje kapsamında İsabella Üzümü, Trabzon Hurması, Kızılcık, Ahududu ve Böğürtlen meyvelerinin yetiştirilmesi ve üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meyveciliğin geliştirilebilmesi için protokol imzalandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında isabella üzümü, Trabzon hurması, kızılcık, ahududu ve böğürtlen yetiştirilmesi ve üretimi için uygun şartları sağlayan çiftçilere fidan dağıtımı yapılması planlanıyor.

Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesiyle geçimini tarımdan sağlayan çiftçilerin gelir seviyelerini yükselterek, tarımsal faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve tarımsal faaliyetlere teşvik edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın iklim özelliklerine uygun tarımsal ürünleri yetiştiren çiftçilerin destekleneceğine ve paydaş kuruluşların da işbirliği ile geliştirdiği projelerle hem tarımsal üretimi hem de çiftçiyi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Ekim, proje bazında yapılan çalışmalarla yörede yetişen ürün çeşitliliği ve ürün kalitesinin de arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesiyle şehrimizde isabella üzümü, Trabzon hurması, kızılcık, ahududu ve böğürtlen meyveleri yetiştirilecek. Meyve fideleri 2024 yılı içerisinde başvuru yapan ve uygun koşulları sağlayan çiftçilerimize ücretsiz dağıtılacak. Fidelerden elde edilen meyveleri çiftçilerimiz, özel sektörde değerlendirebilecekleri gibi isterlerse AKÇAHASAT tesisimize de satabilecek. AKÇAHASAT tesisimiz, Akçaabat'ımıza özgü ürünlerin işlenebileceği, paketlenebileceği ve kurutulabileceği bir tesistir. Akçaabat Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile imzaladığımız Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi, Akçaabat'ımıza ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."