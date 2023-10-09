Akçaabat Belediyesi Seralarında 25 Bin Aronya Fidanı Köklendirildi

Akçaabat Belediyesi tarafından kurulan bitki üretim serasında 25 bin aronya fidanı köklendirildi. Seraların kurulduğu günden bugüne kadar tasarruf sağlandığı belirtildi.

Akçaabat Belediyesince kurulan bitki üretim serasında 25 bin aronya fidanı köklendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında kurulan seralardan birinde, modern teknolojiyle donatılıp iklime bağlı kalmadan bitki üretimi, diğerinde ise bitki köklendirilmesi ve fide yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, seraların kurulduğu günden bugüne kadar kaynakların kullanımında tasarruf sağladığını belirtti.

Ekim, seralardan geçen yıl toplamda 95 bin 287, bu yılın ilk 9 ayında ise 160 bin 686 bitki üretimi yapıldığına işaret ederek, "Üretilen meyve fidanları ücretsiz olarak çiftçi destekleme projeleri kapsamında üreticiyle buluşturuldu. Seralarımızda üretilen süs bitkileri ise ilçe genelindeki peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanıldı. 2022 yılında seralardan yapılan tasarruf 800 bin lira iken bu yılın ilk 9 ayında yapılan tasarruf miktarı 2 milyon 645 bin liradır." ifadelerine yer verildi.

Belediyenin bünyesinde kurulan seralarda şehrin ekonomisine katkı sağlayacak önemli ürünlerden biri olan aronyanın 2020'den beri yetiştirildiğini aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Bu yıl dahil olmak üzere toplamda 40 bin 500 aronya fidanını çiftçilerimizle buluşturduk. Bugüne kadar aronya meyvesi yetiştirmek isteyen yaklaşık 150 çiftçimize paydaş kuruluşlarla destek olduk. Toplamda ilçe genelinde 160 dönüm üzerinde aronya bahçemiz oluşmuştur. Hedefimiz dikili aronya bahçesi alanını 1000 dönüme çıkarmaktır. Bu yıl seralarımızda 25 bine yakın aronya meyve fidanı köklendirmiş bulunmaktayız. Tüketen değil üreten bir Akçaabat olduk. Hem ilimize hem de ülkemize katkı sağladık, örnek teşkil ettik. Daha yeşil, daha renkli ve daha temiz bir doğa için farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz."