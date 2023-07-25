AKCA Lojistik Genel Müdürü: Gıda Taşımacılığında Standart Donanıma Sahip Araçlar Kullanılmalı

AKCA Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, gıda taşımacılığında standart donanıma sahip olmayan araçların kullanılmasının sonucunda yıllık 500 bin ton gıda maddesinin heba olduğunu belirtti. Akça, soğuk zincirin doğru yönetilmesinin önemine vurgu yaparak, lojistik süreçlerin düzgün yönetilmesi ve teknolojinin kullanılmasıyla milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceğini ifade etti.

AKCA Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, "Standart donanıma sahip olmayan araçlarla taşınan ve dağıtılan gıda maddelerinin yıllık 500 bin tonu nihai tüketiciye ulaşmadan heba oluyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, gıda ve tarım ürünlerinin soğuk zincirle taşınması ve sürecin doğru yönetilmesi çok önemli olduğunu belirtti.

Akça, "Her yıl çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin yüzde 25'i sofraya ulaşamadan bozuluyor. Bu ürünlerin taşınmasından saklanmasına tüm süreçleri titizlikle takip edip denetleyerek milli ekonomimize önemli bir katkı sağlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Dış ticareti yönetmek için Türkiye'nin lojistiğini en etkin şekilde yönetmesi gerektiğini vurgulayan Akça, "Gıda üreticileri, üretim sürecini bitirdikten sonra, son kullanıcıya ulaşana kadar ürünlerini bize emanet ediyorlar. Bizler de gıdanın tüketiciye ulaşana kadar doğru şartlarda ve gerekli standartlarda muhafazasını sağlıyoruz. Gıdanın hareketinin denetlenebilir lojistik standartlarla sağlanması hem gıda kaybının hem de sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesine katkı sunuyor. Lojistik süreçlerinizi düzgün yönetmezseniz, soğuk zinciri kırarsanız çok büyük bir kayıpla karşılaşırsınız. Ayrıca tarım ürünlerinin de soğuk zincirle doğru yönetilmesi çok önemlidir. Akıllı depolar, blockchain teknolojisi, ısı ölçüm sistemleri, akıllı etiketler bunların hepsi soğuk zincirin içine giriyor." ifadelerini kullandı.

Enes Akça, soğuk zincirle yönetilen bir gıda ürününde zincir kırıldığı zaman ürünün formunun bozulduğunu ve tamamen kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, ülke ekonomisi adına da büyük bir israftır. Türkiye bir tarım ülkesi ve son dönemde soğuk zinciri kullanan gıda ürünleri önemli bir ihracat kalemi olmaya başladı. Burada denetimin ve izlenilebilirliğin artırılmasıyla milli ekonomiye çok önemli bir katkı sağlanabilir. Ülkemizin lojistiğini, artı teknolojiyi kullanarak kalıcı bir marka olması gayet mümkün. Türkiye'nin gerek lojistiğini gerekse teknolojisini bu çerçevede geliştirmesi, ihracatını, katma değerli bir şekilde yurt dışındaki hedef pazarlara yönlendirmesi adına son derece önemli bir adım olacaktır. Bu konuda Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum."