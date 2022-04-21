Akbank, we.trade platformundaki ilk işlemini gerçekleştirdi

Avrupa'nın önde gelen bankalarının yer aldığı we.trade platformuna katılan ilk Türk bankası olan Akbank, bu platformdaki ilk işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Akbank açıklamasına göre, we.trade platformunda gerçekleştirilen işlemde Akbank, akıllı sözleşmeye müşterisi adına banka ödeme taahhüdü (BPU) düzenleyerek yeni dijital ticaret koridorları açılmasına öncülük etti.

Platform blockchain ortamında ihracatçılara alacak garantisi ve finansman sağlarken, ithalatçılara da güvenli ve dijital ortamda ödeme garantisini sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Blockchain altyapısı ile çalışan we.trade platformunda ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olarak ilk işlemi gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

KOBİ müşterisi Bemo Grup'un yapacağı ithalat için we.trade platformu üzerinde oluşturduğu akıllı sözleşmeye BPU banka ödeme taahhüdü verdiklerini aktaran Oğuz, daha önce 2 firma arasında vadeli akreditif ile yapılan bu ticaretin, we.trade üzerinden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oğuz, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin, fiziki evraklara bağımlılığı azaltarak geleneksel iş modellerindeki operasyonel iş yükünü ortadan kaldıracağını belirterek, "Bu teknoloji ile sağlanan güvenilir ortamda müşterilerimize dış ticarette hızlı, kolay ve şeffaf dijital bir deneyim sunuyoruz. Bu yenilikçi çözümlerin ihracat yapan ya da ihracata yönelen firmalarımızın dijital dönüşümüne ve finansmana erişimlerine olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

we.trade platformunda ilk işlemi gerçekleştiren Bemo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Atila Koçak da we.trade ile yapılan dış ticaret işlemlerinin çok kolay, güvenli ve en önemlisi hızlı olduğunu vurguladı.

Dış ticarette daha önce kullandıkları akreditifte yaşadıkları evrak süreci ve evrak üzerinde olabilecek tüm sorunları ortadan kaldırabilecek bir sistem olduğunun altını çizen Koçak, "Akbank'ın bu yenilikçi çözümü ile dış ticaretin ellerimizin altında olduğunu bilmek ve yönetmek ayrıca güzel. Keşke çalıştığımız tüm firmalar ile we.trade platformunda buluşabilsek ve ticaret yapabilsek." ifadelerini kullandı.

we.trade Üst Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mark Cudden ise Akbank'a ve Bemo Grup'a çıktıkları bu dijital yolculukta we.trade'i tercih ettikleri için teşekkür ederek, bu işlemin, gelecekte daha pek çok işleme zemin hazırlamasını dilediklerini bildirdi.