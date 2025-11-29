Haberler

Akbank ve EBRD, Kadın ve Genç Girişimciler için 130 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

Akbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kadın KOBİ'leri, genç girişimcileri ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla toplam 130 milyon dolarlık kredi anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma, kadın KOBİ'lere 70 milyon, genç girişimcilere 50 milyon ve dijital dönüşümü destekleyen KOBİ'lere 10 milyon dolar sağlanmasını öngörüyor.

Akbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kadın KOBİ'leri, genç girişimcileri ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 130 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank ve EBRD, KOBİ'ler için kapsayıcılık ve dijitalleşme odaklı yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Anlaşma kapsamında sağlanan 130 milyon dolarlık kaynak, Türkiye Women in Business (TurWiB) Programı kapsamında kadın KOBİ'lere (70 milyon dolar), Türkiye Youth in Business (TurYiB) Programı kapsamında genç girişimcilere (50 milyon dolar) ve Digital Transformation Finance Facility (DTFF) Programı kapsamında dijital dönüşümü desteklenen KOBİ'lere (10 milyon dolar) kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, EBRD ile sürdürdükleri işbirliklerini farklı programlar çerçevesinde çeşitlendirdiklerini belirtti.

Akbanklı KOBİ'lere desteklerini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Muratoğlu, 2021 ve 2022 yıllarında EBRD'nin TurWiB programından kredi temin ederek kadın KOBİ'lere daha önce de destek sağladıklarını hatırlattı.

Muratoğlu, EBRD ile işbirliklerini sürdürmekten memnuniyet duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni duyurulan TurYiB programıyla genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olmak, Akbank'ın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yaratacağı sosyal etkinin daha geniş çevrelere yayılmasını sağlayacak. Teknoloji yatırımları, Akbank'ın odak noktalarından birisi ve DTFF kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümünün finansmanına katkı vererek, bu alandaki öncü rolümüzü korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
