Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu Platinum Üyesi oldu

Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Platinum Üyelik Sözleşmesi imzalayarak, platformun kurduğu 42 Okulları ile ekosistemin gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalara destek sağlayacak.

Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Platinum Üyelik Sözleşmesi imzalayarak, platformun kurduğu 42 Okulları ile ekosistemin gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalara destek sağlayacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun Platinum Üyesi oldu.

Anlaşma kapsamında, teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü deneyimiyle Akbank, platformun kurduğu 42 Okulları'nın çalışmalarına destekçi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Teknoloji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, Akbank'ın köklü deneyimini gençlerin ve Türkiye'nin hizmetine sunmak üzere bu prestijli iş birliğine imza attıklarını belirtti.

Gökçay, Türkiye Açık Kaynak Platformu desteğiyle ilerleyen 42 Okulları ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin teknoloji sektöründeki insan kaynağının gelişimine ve istihdamına katkıda bulunmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını aktaran şöyle devam etti:

"En yenilikçi mühendislik pratiklerini doğru teknolojilerle birleştirmek üzere yola çıktığımız Akbank Teknoloji vizyonumuz doğrultusunda, 42 Okulları ile iş birliğimizin bizlerin ve öğrencilerin gelişimine karşılıklı katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu iş birliği kapsamında, 42 Okulları'nda eğitim alan arkadaşlarımıza yönelik hazırladığımız özel eğitim programları, teknik alanda tecrübeli isimlerle bir araya getiren deneyim buluşmaları ve uygulamalı proje çalışmaları ile onların teknik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz."

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da sadece bankacılığın geleceği ile kalmadıklarını, Türkiye'nin ve gençlerin gelişimine hizmet etmeye devam ettiklerine dikkati çekti. Gençlerin onlar için en önemli yatırım olduğunu bildiklerini, onların hem Akbank'a hem de topluma kazandırılmasını öncelikleri haline getirdiklerini bildirdi.

Anapa, teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü deneyimlerini Açık Kaynak Platformuna Platinum Üye olarak aktarmaya başladıklarını ifade ederek, "Türkiye'de yenilikçi teknoloji eğitimlerinin sunulması amacıyla kurulan 42 Okulları'na deneyimlerimizi aktarırken her ay Akbank Teknoloji ekiplerimizin desteği ile belirlenen konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Platforma özel yapılacak Cobol eğitimi ile programı tamamlayan katılımcılara bankamızda istihdam desteği sağlayacağız. Yazılım ekosisteminin ve gençlerin bu alandaki gelişimini desteklemeye Akbank olarak devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Gençlere yazılımcı olmaları için eşsiz fırsatlar sunuyor

Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Bilişim Vadisi yürütücülüğünde Ecole 42 iş birliğinde kurduğu 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okulları ile gençlere yazılımcı olmaları için eşsiz fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Yerlikaya, 18 yaşını doldurmak dışında başvuru için ön şart olmadığını, fırsat eşitliği ilkelerini kapsayıcı bir modelle benimseyen okulların, tüm dünyada 27 ülkede 47 kampüste 18 bini aşkın öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sağladığını hatırlatarak şunları ifadeleri kullandı:

"Birbirinden öğrenme, oyunlaştırılmış proje bazlı görevleri üstlenme ile öğrenme sorumluluğunun tamamen öğrencide olduğu 42 modeli, gençleri, dayanıklılıklarının sürekli test edildiği bir ortamda rekabetçi, uluslararası projelere hazır birer yazılımcı olarak yetiştirmektedir. Akbank ile yürüttüğümüz genç ve dinamik projeler ile 42 yazılımcı adaylarımıza finans dünyasını anlama ve çözüm üretme becerileri kazandırarak iş dünyasına hazırlamayı hedeflemekteyiz."

Gençlerin eğitim ve kariyer yaşamları için güçlü bir destek sunuluyor

Akbank, Türkiye'de açık kaynak yazılım ekosistemi oluşturularak yazılımcı sayısının artırılması ve ihraç edilebilir yazılım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun destekçisi olarak çalışmalarını güçlendiriyor.

Yapılan anlaşma ile birlikte Akbank, ilk olarak Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun başarılı girişimi 42 Okulları'nı desteklemek üzere çalışmalara başladı. Fransa merkezli prestijli kodlama okulu Ecole 42 çatısı altında, Türkiye'de yenilikçi teknoloji eğitimleri sunulması amacıyla kurulan 42 Okulları, Bilişim Vadisi Gebze ve Vadi İstanbul Maslak'ta gençleri geleceğe hazırlıyor.

Teknoloji alanında yeni yeteneklerin oluşması kadar yeni nesil bir öğrenme metodunun da kazandırılması açısından önem taşıyan bu projeye Akbank'ın Teknoloji ile İnsan ve Kültür iş birimleri liderliğinde deneyim aktarılacak. Aynı zamanda gençlerin eğitim ve kariyer yaşamları için güçlü bir destek sunuluyor.

Bu kapsamda Akbank, proje bazlı çalışma ve iş geliştirme gibi mesleki eğitimlerin yanı sıra, CV hazırlama ve etkili mülakat teknikleri gibi kariyer odaklı eğitimlerle öğrencilerin yanında yer alacak. Deneyim paylaşım seansları, periyodik kampüs ziyaretleri gibi yakın bir iletişimin sağlanacağı bu yeni süreçte Akbank, Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında sunduğu eğitim ve etkinliklerle öğlencilerin gelişimlerine destek sunarken, staj ve iş imkanları gibi özel kariyer fırsatları sağlayacak.

Akbank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun Platinum üyesi olarak farklı inisiyatiflerle de yazılım ekosisteminin gelişiminde rol ve sorumluluk almaya devam edeceğini bildirdi.