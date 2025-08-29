Akbank'tan Girişimci Kadınlara Destek Programı

Akbank'ın Dönüşüm Akademisi çatısı altında sunduğu Girişimci Kadın Programı, İzmir ve Bursa'da devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, gerçekleştirilen programla firmaların dijital ve finansal dönüşümünü hızlandırıyor.

Bu yıl İzmir ve Bursa'da başlatılan program kapsamında girişimci kadınlara özel eğitim, mentörlük ve finansal çözümler sunuluyor.

Altı ay süren program, katılımcıların işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine ve küresel pazarlara açılmalarına katkı sağlıyor.

Geçen yıl Sakarya'da gerçekleştirilen ilk Girişimci Kadın Programı ile güçlü bir etki oluşturulurken, bu yıl itibarıyla girişimci kadınların yoğun olduğu farklı illerde de programın kapsamını genişletmeyi hedefleyen Akbank, ekonomik kalkınmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğine somut katkı sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında işletmelere özel saha ziyaretleri gerçekleştirilerek, işletmelerin gelişim alanları SWOT analizleriyle belirleniyor ve birebir mentörlük desteğiyle katılımcılar yetkinliklerini geliştiriyor.

Eğitimler, girişimcilik, iş planı hazırlama, dış ticaret, sürdürülebilir finansman, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi kritik konuları kapsarken, programdan 10 girişimci kadın yararlanıyor.

Bugüne kadar 20 bine yakın ticari işletmeye ulaşan Akbank Dönüşüm Akademisi çatısının altında yürütülen Girişimci Kadın Programı, katılımcıların işlerini güçlendirmelerine, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine ve yeni pazarlara açılmalarına hizmet ediyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimcilere ayrıca özel finansal çözümler sağlanıyor.

Yılın ilk programı İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimci Kurulu işbirliğiyle İzmir'de başlarken, yılın ikinci programı da Bursa Ticaret Borsası ve TOBB Bursa Kadın Girişimci Kurulu işbirliğiyle Bursa'da başladı.

Akbank, girişimci kadınların işlerini bir adım öteye taşıyabilmeleri için ihtiyaç duyulan hizmetleri ve çözümleri sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmaları için dijital ve yeşil dönüşümü finansal sürdürülebilirlikle buluşturan çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmalarıyla girişimci kadınları önceliklendirdiklerini vurgulayan Beştaş, "Onlara özel hizmetlerimizle ekonomik kalkınmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bu yıl İzmir ve Bursa'da başlattığımız yeni programlarımız, girişimci kadınların işlerini geleceğe hazırlayan kritik adımlar atmalarını sağlayacak. Bu yolculukla kadınların yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.