Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 12 bin liraya kadar ödül sunuyor

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere 10 bin TL'si nakit promosyon olmak üzere 12 bin liraya kadar ödül sunuyor. Ayrıca, müşterilere Axess ya da Wings kredi kartları ile otomatik ödeme talimatı verme fırsatı ve artı para kredisi imkanı da sağlanıyor.

Emeklilere yönelik çalışmalarına devam eden Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere 10 bin TL'si nakit promosyon olmak üzere 12 bin liraya kadar ödül sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

31 Ekim'e kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, 10 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kampanya döneminde Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek her yeni otomatik ödeme talimatına 400 TL, toplamda 5 talimatla 2 bin TL'ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanıyor.

Müşteriler ayrıca maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilecekler.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL promosyon ve 3 bin TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 3 bin 500 TL ek promosyon, 7 bin 499 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 4 bin 500 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzeri olanlara 5 bin TL promosyon ve 5 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor.

Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.