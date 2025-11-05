Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri Yeni Sezon Faaliyetlerine Başlıyor

Akbank Sanat'ın "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altında düzenlediği ve çocuklara üretme, keşfetme ve sanatla büyüme fırsatı sunan Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri, yeni sezon faaliyetlerine 9 Kasım'da başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonunda atölye faaliyetleri, İstanbul'daki Sakıp Sabancı Müzesi'nin yanı sıra ilk kez Bursa, Eskişehir ve İzmit'teki belediyelerle işbirliği içinde farklı şehirlere taşınıyor.

Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri 9 Kasım'da başlayacak yeni dönemde de doğadan, edebiyattan, mimariden ve teknolojiden ilham alan içerikleriyle çocuklara sanatın ilham verici dünyasını keşfetme fırsatı sunmaya devam ediyor.

"Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarımı" atölyesinde çocuklar, İstanbul'un tarihi kuş evlerini ve göçmen kuşların rotalarını keşfederken, doğadan ve mimariden ilhamla geri dönüşüm malzemelerinden kendi kuş yuvalarını tasarlıyor.

"Semboller ve Düşler" atölyesinde, masallar, mitolojiler ve farklı kültürlerdeki arketiplerden yola çıkarak kendi sembollerini oluşturan çocuklar, hayal güçlerini hikayelere dönüştürüyor.

"Uzakta Ne Var?" atölyesinde de çocuklar, kendi deneyimlerinden ve hayal güçlerinden yola çıkarak "uzak" kavramını yeniden tanımlıyor. Serbest bir sohbetle başlayan süreçte her çocuk, kendine ait uzak fikrini karalama tekniğiyle resmederek kişisel bir görsel hikayeye dönüştürüyor.

"Hale Asaf'tan İlhamla Bursa Manzaraları"nda ise çocuklar, Türk resim sanatının öncü isimlerinden Hale Asaf'ın yaşamı ve sanat anlayışını keşfediyor, sanatçının eserlerinden ilhamla Bursa'nın dokusunu kendi gözlerinden yeniden yorumluyor.

"İleri Dönüşüm Atölyeleri"nde aileler çocuklarıyla birlikte üretiyor

Franz Kafka'nın Dönüşüm romanından yola çıkarak "dönüşüm" kavramını "Dönüşüm Hikayem" atölyesinde keşfeden çocuklar, böcekleri ve küçük canlıları inceleyip yaprak, dal ve taş gibi doğal materyallerle kendi hayali böceklerini tasarlıyor.

Bütün ailenin birlikte katılabileceği "İleri Dönüşüm Atölyeleri"nde ise aileler çocuklarıyla birlikte üretiyor. Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik Atölyesi'nde de çocuklar ve aileleri, farklı boyut ve renkteki atık malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek özgün mozaik eserler tasarlıyor.

Ailece İleri Dönüşüm: Heykel Atölyesi'nde ise geri dönüşüm için biriktirilen plastik şişeler eğlenceli ve renkli heykellere dönüşüyor, yetişkinler çocuklarının asistanı olarak bu yaratıcı sürecin bir parçası oluyor.

Mozaik ve Piksel Resim atölyesinde çocuklar, geleneksel mozaik tekniğinden yola çıkarak dijital sanatın temelini oluşturan piksel kavramını öğreniyor, renkleri ve noktaları bir araya getirerek kendi özgün desenlerini oluşturuyor.

Uçan Çizgiler ile Havada Asılı Resimler atölyesinde de çizgileri ve renkleri kağıdın ötesine taşıyan çocuklar boşlukta asılı duran üç boyutlu resimler yaratıyor.

Bu Bizim Soframız atölyesinde çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak kendi hayali sofralarını tasarlıyor, paylaşım, birlikte üretim ve sürdürülebilirlik kavramlarını sanat aracılığıyla keşfediyor. Atölyede çocuklar gündelik hayatta atık olarak gördükleri malzemeleri yeniden biçimlendirerek yaratıcılıklarını ortaya koyuyor.

Kukladan Hikayeye atölyesinde çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden kendi kuklalarını tasarlıyor ve karakterlerle hayal ettikleri hikayeleri canlandırıyor.

Atölye, çocukların bireysel yaratıcılıklarını ifade ederken aynı zamanda birlikte üretme ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Akustik Keşifler atölyesinde ise çocuklar sesin dünyasında bir yolculuğa çıkıyor. Sesin farklı malzemelerle kurduğu ilişkiyi araştırıyor, kendi "dinleme kutularını" tasarlayarak ses, madde ve beden arasındaki bağı keşfediyor.