Akbank, sağlık sigortası ürün ve hizmetlerini yeniledi

Akbank, müşterilerinin beklenmeyen sağlık sorunlarında güvence altında olmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek için sağlık sigortası ürün ve hizmetlerini yeniledi. Aksigorta ile işbirliği yaparak sağlık ürünlerinde yeniliklere odaklanan Akbank, müşterilerine kolay ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Akbank Mobil ana sayfasında yer alan Sigorta Menüsü aracılığıyla müşteriler, sağlık sigortaları da dahil olmak üzere tüm poliçelerini görüntüleyebilir ve yeni sigorta taleplerini iletebilir. Akbank'ın müşteri deneyimine verdiği önem, Sigorta Menüsü'nün sade ve kullanıcı dostu tasarımıyla da öne çıkıyor. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak sağlık sigortası alanında önemli ayrıcalıklar sunduklarını belirtti.

Akbank, müşterilerinin beklenmeyen sağlık sorunlarında güvence altında olmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek için sağlık sigortası ürün ve hizmetlerini yeniledi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 75 yıldır Türkiye'nin ilerlemesine hizmet eden Akbank, sağlık sigortası ürün ve hizmetlerini müşterilerinin değişen beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda güncelledi.

Acentesi olduğu Aksigorta ile sağlık ürünlerinde yeniliğe odaklanan Akbank, ihtiyaca kolay ve esnek şekilde çözüm sağlayan sağlık sigortası ürün ve hizmetlerine Akbank Mobil ana sayfasında yer alan "Sigorta Menüsü"nden uygun primlerle ulaşmayı da mümkün kıldı.

Akbank'ın tüm kanallarından sigorta ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve erişim kolaylığı sağlamak amacıyla Akbank Mobil ana sayfada yer alan Sigorta Menüsü, müşterilerin kullanımına açıldı. Menüde yer alan ürün fonksiyonları aracılığıyla müşteriler, sağlık sigortaları da dahil olmak üzere, tüm poliçelerini görüntüleyebilecek ve yeni sigorta taleplerini iletebilecek.

Akbank'ın müşteri deneyimine verdiği önem Akbank Mobil "Sigorta Menüsü"nde de öne çıkıyor, sade ve yalın tasarımıyla müşterilerin istedikleri fonksiyona ulaşımının kolay ve hızlı olmasını sağlıyor.

"Müşterilerimize önemli ayrıcalıklar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, müşterilerinin farklı yaşam tarzlarına göre farklı ihtiyaçları olduğunun bilinciyle, sağlık sigortaları ürün çeşitliliğini yeniden gözden geçirdiklerini ve tüm kanallarda müşteri deneyimine uygun hizmet sunmaya önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada sağlık alanında çok sayıda oyuncu ve çok farklı gelişim alanı bulunduğunu aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte kamunun sağladığı sağlık hizmetlerindeki yükü hafifletmek ve müşterilerin daha kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak için sektöre önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle hareket ederek yenilediğimiz ürün ve hizmetlerimizle kapsamlı sağlık sigortası ihtiyacı olan müşterilerimizin yanı sıra sosyal güvencesine ek olarak sağlık hizmeti almak isteyen müşterilerimiz için de farklı çözümler sunuyoruz.

Bu ürünlere entegre edilebilen ek teminatlarla müşterilerimizin sağlıklı geçirdikleri dönemde yaşam standardını artırmayı hedefliyoruz. Bu çeşitliliğin müşteriler için yaratabileceği olası belirsizlikleri ise ekosistem yaklaşımı ile yönetmeyi amaçlıyoruz ve Akbank'ın tüm ürün ve hizmetlerinin dahil olduğu bütünsel bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu doğrultuda Akbank Mobil'deki Sigorta Menüsü ve Wings kart sahiplerine sağlık sigortası ile sunulan ilave avantajlar ile müşterilerimize önemli ayrıcalıklar sunuyoruz."

"Belirsizlikleri ortadan kaldıracak sadelikte ürünler sunuyoruz"

Burcu Civelek Yüce, sağlık sigortası alırken teminatların ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına dair belirsizlikleri ortadan kaldırabilecek sadelikte ürünlerin raflarında yer aldığını belirterek, yatarak ve ayakta tedaviyi tüm özel hastanelerde almak isteyenlere AK Sağlık Sigortası'nın uygun olacağına işaret etti.

Yüce, beklenmeyen kritik hastalıklara karşı teminat altında olmak isteyen müşterilere Hayata Devam Sigortası, kritik ameliyatlara karşı teminat ihtiyacı olan müşterilere ise Ameliyat Destek Sigortası'nın ürün yelpazesine eklendiğini belirtti.

SGK kapsamındaki özel hastanelerde hizmet almak isteyen SGK'lılar içinse Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı 2022 Eylül'den itibaren müşterilerine sunduklarını ifade eden Yüce, poliçesini Akbank'ın prestijli kart markası Wings ile satın alan müşterilere, Wings Mil Programında ilave mil hediye ettiklerini kaydetti.