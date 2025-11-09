Akbank PoChallenge Programı'nda Yapay Zeka Çözümleri Tanıtıldı

Akbank LAB'in bu yıl ikincisini düzenlediği Akbank PoChallenge programı, finans ve teknoloji alanlarında yapay zeka çözümlerine odaklanan Demo Day etkinliğiyle sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Genel Müdürlük Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yenilikçi yapay zeka çözümleri keşfedilerek, işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Finans sektöründe dijital dönüşümü yönlendiren konuşmacılar ve teknoloji vizyonerlerine de ev sahipliği yapan programda, yapay zekayı finans, müşteri deneyimi, uyum ve veri analitiği gibi farklı alanlara entegre eden projeler öne çıktı.

Etkinlikte 12 ülkeden 70 başvuru arasından seçilen 8 finalist projelerini sundu. Demo Day'deki 8 girişim arasında Fynalytics.ai, SupportLogic, Nudgyt, ComplyLab, Quin, Reveneir.ai, Eexpand ve Novus yer aldı. Bu projeler, finansal süreçlerde verimliliği artırmaktan davranış bilimiyle müşteri deneyimini dönüştürmeye kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlere odaklanıyor.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, Reveneir.ai 15 bin dolar, Nudgyt 10 bin dolar, ComplyLab 10 bin dolar ve SupportLogic 5 bin dolar ödüle layık görüldü.

PoChallenge Demo Day'de yer alan tüm girişimler aynı zamanda Akbank LAB ile kavram kanıtlama çalışması (PoC) için değerlendirilerek, banka ile ücretli proje geliştirme ve uzun vadede stratejik iş ortaklığı fırsatı elde edecek.

Akbank LAB, inovasyon ve işbirliği odaklı yaklaşımıyla finans sektöründe geleceği şekillendiren Akbank PoChallenge programını her yıl tüm dünyadan fikirlere açık bir şekilde gerçekleştiriyor.

Demo Day jürileri arasında, Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, AUINOVA Direktörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Microsoft Customer Success Lead Cavit Yantaç ve Endeavor Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Kurul Türkmen yer aldı.

"Ekosistemi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, dünyanın dört bir yanından FinTekler, girişimler ve teknoloji liderleriyle bir araya gelerek geleceğin finansal deneyimini bugünden inşa ettiklerini belirtti.

Güven, bu sene yapay zeka odağında düzenledikleri Akbank PoChallenge'ın, bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu aktararak, "Yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin her anında yanında olmaya, kurduğumuz güçlü işbirlikleriyle ekosistemi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yarının karmaşık dünyasında fırsat ve imkanların kapılarını aralayabilirsiniz"

Google'ın ilk Chief Decision Scientist'i ve Kozyr Üst Yöneticisi (CEO) Cassie Kozyrkov da etkinlikteki sunumunda yapay zekanın karar alma süreçlerindeki dönüştürücü rolüne işaret ederek, yapay zekayla inovasyona başlamak için şu anın en doğru zaman olduğunu kaydetti.

Başarının yolunun tekerleği tek başına yeniden icat etmek değil, işbirliğinin gücünü benimsemekten geçtiğini belirten Kozyrkov, "En iyi yaptığınız şeye odaklanıp geri kalanı için işbirlikleri yaptığınızda, yarının karmaşık dünyasında fırsat ve imkanların kapılarını aralayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BBA Strategic Brand Consulting Kurucusu Burcu Ağma ise insanın üretkenliğiyle yapay zekanın sunduğu sınırsız olasılıklarla birleştiğinde ortaya çıkan potansiyele dikkati çekti.

Ağma, artık teknolojiyle rekabet etme değil, onunla birlikte düşünme, keşfetme ve dönüşme çağında olunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanın hayal gücü yapay zekanın sonsuz olanaklarıyla birleştiğinde, bilimden sanata, girişimcilikten stratejiye her alanda sınırsız potansiyelimizi açığa çıkarma fırsatı sunuyor."