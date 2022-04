Akbank, Kayserili KOBİ'lerle iftar yemeğinde bir araya geldi

KOBİ'lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığı KOBİ Hareketi kapsamında müşterilerine pek çok avantaj sunan Akbank, Kayserili KOBİ'lerle iftar yemeğinde buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, ülke ekonomisinin gelişiminde ve sürdürülebilir büyümesinde çok önemli bir rolü olduğuna inandığı ve her zaman yanında durduğu KOBİ'ler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Akbank'ın Kayserili KOBİ'ler için düzenlediği iftar yemeğine, her sektörden çok sayıda KOBİ temsilcisi ile Akbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Barış Özkan ve bölgedeki Akbank şube müdürleri katıldı.

Açıklamada iftar yemeğindeki konuşmasına yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Bülent Oğuz, Akbank KOBİ Bankacılığı olarak, Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak gördükleri KOBİ'ler ile bu akşam iftar sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Akbank KOBİ Bankacılığı olarak, her zaman sizlerin yanında durmaya ve işlerinizi kolaylaştırmaya çabalıyoruz. Örneğin, ramazana özel hazırladığımız rekabetçi bir kredi paketimiz var. KOBİ'lere 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi imkanından yararlanma fırsatı sunuyoruz. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi, ödeme planı krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeler başlayabiliyor. KOBİ'leri her zaman iş ortağımız olarak görüyor ve sizler ile birlikte, sizlerin önünüzü açacak nitelikte çeşitli projeler üretmeye de önem veriyoruz. KOBİ'lerimizin daha iyi hizmet almanızı sağlayabilmek için her zaman KOBİ Bankacılığı'ndaki alışılagelmiş iş yapış biçimini değiştirmeye çalıştık. İçinde bulunduğumuz yoğun rekabet ortamında sizlerin sadece finans konusunda desteğe değil, pazarlama ve yeni stratejiler geliştirme konularında da desteğe ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle sizlere finansman desteği sağlamanın yanı sıra bu finansmana ulaşmanız için gerekli danışmanlık hizmetini de vermeye devam ediyoruz. Her konudaki taleplerinize her zaman açık olduğumuzu, şubelerimiz ve tüm dijital kanallarımız üzerinden bize her zaman ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının işlerinize bereket, sizlere ve ailenize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz."

Akbank, bu yıl da ramazan ayı boyunca çeşitli illerde KOBİ'ler ile iftar yemeklerinde bir araya gelerek, onların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan öğrenerek, KOBİ'ler için yeni ürün ve hizmetlerini bu bilgiler ışığında geliştirmeyi sürdürecek.