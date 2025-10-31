Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' Projesi 11. Yılında Gençleri Buluşturdu

Akbank Şehrin İyi Hali projesi, 11. yılında da farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla gençleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Şehrin İyi Hali gönüllüleri, Kurtaran Ev Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe, gönüllü gençlerin yanı sıra Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ve Akbank'ın marka yüzü Serenay Sarıkaya da katıldı.

Etkinlikte gönüllüler, Kurtaran Ev Yaşam Alanı'nda köpek kulübelerini boyadı, su ve mama kaplarını temizleyip köpekleri gezdirdi ayrıca köpek sahiplenme ve geçici yuva olma üzerine de bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Alakoç şunları kaydetti:

"Şehrin İyi Hali'nde gençler yalnızca gönüllü değil, aynı zamanda değişimin öncüsü. Projemizle bugüne dek 22 binden fazla gence ulaştık. Sayımızı ve etki alanımızı artırarak iyilik için çalışmaya devam edeceğiz."

Serenay Sarıkaya da gönüllülüğün gücünü gösteren bu tür etkinliklerin doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluğu hatırlattığını belirtti.

Gençlerin topluma fayda sağlayan bu projelerde sorumluluk almasının, ellerini taşın altına koymasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Ben de bugün Kurtaran Ev'de onlara katılmaktan, yardıma muhtaç hayvanlara biraz olsun destek sağlayabilmekten büyük mutluluk duydum. Sevgili Gamze Aral ile hayvan sahiplenme ve birlikte yaşama üzerine güzel bir sohbetimiz de oldu. Tüm gençleri bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.