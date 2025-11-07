Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' Programı Gençlerin Topluma Katkı Sağladığı 2025 Dönemini Tamamladı

Akbank'ın "Sürdürülebilirlik Hepimiz İçin" anlayışıyla hayata geçirdiği toplumsal fayda programı "Şehrin İyi Hali"nin 2025 dönemi tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gençleri gönüllülük faaliyetlerinde buluşturan Şehrin İyi Hali programı kapsamında, 9 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle 615 genç çevre ve sosyal kapsayıcılık alanlarında görev alarak toplumsal dayanışmaya katkıda bulundu.

Gençlerin topluma aktif katılımını teşvik eden ve gönüllülüğü yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan program, Beşiktaş'ta düzenlenen Madrigal konseriyle sona erdi.

Çevreden sosyal kapsayıcılığa, afet dayanıklılığından hayvan haklarına uzanan program kapsamında, 215 üniversiteden 18-22 yaş arasındaki 615 gönüllü gencin yer aldığı etkinliklere 6 bin 623 başvuru yapıldı ve toplam 25 etkinlik gerçekleştirildi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve müzik grubu Madrigal'in destek verdiği programın sonunda, projelerini tamamlayan gençlere gönüllülük sertifikaları verildi. ???????

Madrigal üyeleri de Türkiye Down Sendromu Derneğiyle düzenlenen atölyelerde, gönüllü gençler ve Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek ihtiyaç sahibi aileler için, "Hayata Merhaba" paketleri hazırladı.

Program kapsamında gençler, farklı sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren 9 STK ile bir araya gelirken, Akbank gönüllüleri de sahada gençlere eşlik ederek deneyimlerini paylaştı.

Çorbada Tuzun Olsun Derneğiyle evsiz bireyler için yemek hazırlanması ve dağıtımı yapılırken, Kurtaran Ev Derneğiyle de korunmaya muhtaç hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlandı.

TURMEPA işbirliğiyle düzenlenen kıyı temizliği etkinlikleriyle deniz ekosisteminin korunmasına destek verilirken, Buğday Derneğiyle de ekolojik çiftlikte gerçekleştirilen fidan dikimi, üretim ve hasat çalışmalarıyla sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu.

Türkiye Down Sendromu Derneğiyle yapılan atölyelerde gönüllüler, Down sendromlu bireylerle "Hayata Merhaba" paketleri hazırlayıp, birlikte pizza yaparak fırsat eşitliği konusunda farkındalık kazandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla da afet dayanıklılığı ve psikolojik sağlamlık eğitimleri düzenlenirken, Dem Derneğiyle de işaret dili eğitimleri verildi. Öte yandan hayvanlara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte de hayvanlara özel yürüteçler tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, 2015'den bu yana devam eden Şehrin İyi Hali programının on binlerce genci gönüllülükle tanıştırdığını belirtti.

Alakoç, "Gençlerin gönüllülük aracılığıyla topluma değer kattığı, aynı zamanda kendilerini keşfettikleri bir platform haline geldi. Her yıl daha fazla gence ulaşarak gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve bu bilinci kalıcı kültüre dönüştürmek için çalışıyoruz. Gençlerin enerjisi, katılımı ve yarattıkları etki, geleceğe dair en büyük umudumuz." ifadelerini kullandı.