Akbank hisse başı net 1,56 lira temettü dağıtma kararı aldı Ekonomi Haberleri Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu. Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu. Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi. Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira olacağı ifade edildi. Kaynak: AA / Ekonomi Hakan Binbaşgil Ekonomi Haberler

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