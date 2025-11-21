Akbank Gençlik Akademisi Düşünce Kulübü 16. Dönemi Tamamlandı

Akbank'ın gençlerin fikir geliştirme potansiyelini desteklemek amacıyla Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında yürüttüğü Düşünce Kulübü'nün 16. dönemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kapsayıcı Bankacılık" temasıyla düzenlenen programda gençler, finansal ekosistemi herkes için erişilebilir ve adil hale getirecek projeler geliştirdi.

Katılımcılar, 9 hafta süren süreçte girişimcilik, strateji, prototipleme, karar alma mekanizmaları, test çalışmaları ve yenilik odaklı içerikler gibi alanlarda eğitim alarak mentörlerin desteğiyle finansal kapsayıcılığı artıracak fikirler geliştirdi.

Katılımcılar, girişimci kadınlar, gençler, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların finansal hayata daha güçlü katılımını sağlayacak yenilikçi çözümler üretti.

Program sonunda, Akbanklı liderler, Endeavor Türkiye Genel Müdürü Aslı Kurul Türkmen ve GenWise Kurucu Ortağı Tuğrul Ağırbaş'ın da aralarında bulunduğu jüri, finale kalan projeleri değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Büşra Zeynep Bahar, davranışsal ekonomi ve psikometrik araçları bir araya getirdiği "DearMoney" adlı projesiyle finale kaldı. Bahar'ın çalışması, gençlerin geçmiş finansal alışkanlıkları, bugünkü karar dinamikleri ve geleceğe yönelik yönelimlerini analiz eden bütüncül bir finansal benlik uygulaması sundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliğe layık görülen Bahar, Harvard Yaz Okulu'na gitme hakkı kazandı. Böylece, Akbank Düşünce Kulübü aracılığıyla Harvard Yaz Okulu'nda eğitim alma fırsatı elde eden öğrenci sayısı 36'ya ulaştı.