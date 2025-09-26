Akbank, Gençler İçin Gönüllülük Programını Başlatıyor

Akbank'ın gençleri gönüllülükle tanıştıran toplumsal fayda programı "Şehrin İyi Hali", yeni döneminde farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak gençlere toplumsal fayda üretme ve kişisel gelişimlerini güçlendirme fırsatı sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gönüllülüğü gençlerin hayatında kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmeyi ve daha geniş bir etki alanı yaratmayı hedefleyen programın yeni dönemi başladı.

Yeni dönemde gençler, Türkiye'nin farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönüllülük çalışmalarına katılacak.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için yemek hazırlanması ve dağıtımına destek olacak gönüllü gençler, "Kurtaran Ev" ile korunmaya ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve sahiplenme konusunda farkındalık yaratacak.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek kıyı temizliği etkinliklerinde deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunacak katılımcılar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile düzenlenecek empati parkurunda engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazanacak. Buğday Derneği ile ekolojik çiftliklerde doğayla iç içe üretim süreçlerine katılarak fidan dikiminden hasada kadar pek çok alanda sürdürülebilir yaşam pratiklerini de öğrenecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla çevrim içi eğitimlere katılarak afet dayanıklılığı, psikolojik sağlamlık ve toplumsal hafızada kadının yeri gibi farklı başlıklarda bilgi edinecek gönüllüler, Dem Derneği işbirliğiyle işaret dili öğrenerek işitme engelli ve sağır bireylerle iletişim kurma üzerine içerikler üretecek.

Hayat Tamircisi etkinliklerinde de katılımcılar, sahada uzmanlarla hayvanlar için özel protezler tasarlayarak doğrudan yaşamlarına etki edecek. Türkiye Down Sendromu Derneği ile düzenlenecek mutfak atölyesinde ise gençler, Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek hem birlikte üretmenin keyfini yaşayacak hem de fırsat eşitliği konusunda farkındalık kazanacak.

Projelere, 18-22 yaş arasındaki gençler, Şehrin İyi Hali internet sitesinden başvurabiliyor. Program, gençlerin gönüllülük deneyimini kutlamak amacıyla düzenlenecek özel bir konserle sona erecek. Tüm katılımcılara, gönüllülük katkılarını belgeleyen sertifikalar da verilecek.