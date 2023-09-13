Akbank, Dijital Slip Uygulamasını Başlattı

Akbank, kağıt kullanımını önleyerek çevreye değer katan Dijital Slip uygulamasını başlattı. Müşteriler artık tüm Akbank kartlarıyla fiziki POS cihazlarından yaptıkları işlemlerde kağıt slip yerine dijital slip kullanabilecek. Bu yeni özellik, hem kolaylık hem de çevreci bir yaklaşım sunuyor.

Akbank, kağıt kullanımını önleyerek çevreye değer katan Dijital Slip uygulamasını başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 75 yıldır Türkiye'nin gelişimine hizmet eden banka, müşterilerini çevreci ve pratik bir yenilikle daha buluşturuyor.

Akbanklılar artık tüm Akbank kartlarıyla fiziki POS cihazlarından yaptıkları işlemlerde kağıt slip yerine dijital slip kullanabilecek. Böylece Akbank, alışverişlerde hem kolay ve esnek işlem yapma olanağı sunuyor hem de kağıt kullanımının önüne geçerek çevreye sürdürülebilir bir değer katıyor.

Akbank, dijital slip uygulamasını tüm POS ve kart kullanıcılarının hizmetine açıyor. Bu kapsamda Akbanklılar, Akbank Mobil uygulamasına giriş yaparak slip tercihlerini basılı veya dijital olarak seçebiliyor. Bu yeni özellik, yılda milyonlarca rulo kağıt israfını önlerken tüm işlem geçmişini de mobil uygulama üzerinden kolayca arşivleyip görüntüleme imkanı sunuyor.

360 derece dijital müşteri deneyimi sunmaya odaklanan Akbank, çevre ve insan odaklı bu yeni hizmeti ile dijital bankacılığın sınırlarını genişletiyor ve müşterilerine daha fazla kolaylık ve esneklik sunuyor.

Akbank Mobil üzerinden kolayca aktif hale getirilebilen bu çevreci özellik, aynı zamanda kasa işlemlerine hız katıyor ve işlem görünürlüğü ile takibini kolaylaştırıyor. Bu özellikten yararlanabilmek için hem Akbank üye iş yerleri hem de kart ile alışveriş yapan Akbanklıların Akbank Mobil uygulaması üzerinden dijital slip seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.