Akbank, Axess ve Wings Sahiplerine Özel Kampanyalar Sunuyor

Akbank, Axess ve Wings sahiplerine özel olarak chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları sunuyor. Axessliler Sarı Cuma kampanyasıyla chip-para kazanırken, Wings sahipleri Mil Puan kampanyasıyla avantajlı alışveriş yapabiliyor. Ayrıca Juzdan uygulamasında yüzlerce markada geçerli kampanyalar da bulunuyor.

Akbank, kasımda Axess ve Wings sahiplerine özel 5 bin 800 lirayı aşan chip-para, 265 bine varan Mil Puan, yüzde 60'a varan indirim fırsatları ve taksit kampanyalarını Juzdan uygulamasından sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine kazandırmaya, ödemelerini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Axessliler, 30 Kasım'a kadar sürecek "Sarı Cuma" kampanyasıyla internet dahil tüm giyim ve elektronik sektörlerinde yapacakları ikinci ve sonraki her 1500 TL ve üzeri alışverişte 50 TL, toplamda 300 TL chip-para kazanıyor.

Wings sahipleri de kasım boyunca geçerli, artarak kazandıran Mil Puan kampanyası ile yapacakları alışverişlerde toplamda 75 bin Mil Puan elde edebiliyor.

30 Kasım'a kadar her 3 bin TL ve üzeri internet dahil, giyim elektronik alışverişlerinin ilkinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin, dördüncüsünde 20 bin ve beşincisinde 25 bin Mil Puan kazanan Wingsliler, yurt içinde 750 TL, yurt dışında 1500 TL değerinde uçak bileti alabilecekleri Mil Puan'ın sahibi oluyor.

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Henüz Axessli olmayanlar için yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 30 Kasım'a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklara, 15 Aralık'a kadar market ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerinde 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan indirim kazanma olanağı sunuluyor.

Cebe inen Axess'e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra, Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Kasım'a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar da 15 Aralık'a kadar yapacakları toplamda 25 bin lira harcamaya yurt içinde 1500 TL, yurt dışında 3 bin TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 150 bin Mil Puan kazanıyor.

Detaylı bilgi için, Juzdan, "www.axess.com.tr", ve "www.wingscard.com.tr", "www.akbank.com/tr-tr/kampanyalar" adresleri ziyaret edilebiliyor.