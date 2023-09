Akbank, Axess ve Wings Sahiplerine Özel Kampanyalar Sunuyor

Akbank, eylül ayında Axess ve Wings sahiplerine özel 6 bin 900 TL'yi aşan chip-para, 220 bine varan Mil Puan, yüzde 65'e varan indirim fırsatları ve taksit kampanyalarını Juzdan uygulamasından sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Axess ve Wings okula dönüş kampanyalarıyla müşterilerine kazandırmaya, ödemelerini kolaylaştırmaya devam ediyor.

30 Eylül'e kadar sürecek taksit kampanyası ile Axessliler ve Wingsliler 1.000 TL ve üzeri peşin okul harcamalarını faizsiz, ücretsiz 6 taksite bölebiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Juzdan uygulamasından kampanyaya katılmak yeterli olacak. Axessliler ve Wingsliler, taksitli okul harcamalarında da +5 taksit fırsatından yararlanabiliyor.

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

750 TL-15 bin TL arası peşin harcamalarına faizsiz, ücretsiz 2 taksit, 1.000 TL ve üzeri her ikinci giyim ve kırtasiye alışverişlerinde 50 TL, toplamda 200 TL chip-para, 400 TL ve üzeri ikinci ve sonraki her restoran harcamasına 20 TL, toplamda 100 TL chip-para, 1.200 TL ve üzeri ikinci ve sonraki her akaryakıt harcamasına 40 TL, toplamda 120 TL indirim, Akbank Kart'la tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 400 TL ve üzeri market, kasap, manav ve şarküteri harcamasına 20 TL, toplamda 100 TL chip-para, yurt dışı restoran harcamalarına yüzde 5, toplamda 500 TL chip-para, Gürgençler mağazalarında 12 aya varan taksit, Koton'da 6 aya varan taksit, Ecrou'da 6 aya varan taksit, Troy'da 6 aya varan taksit, Vatan Bilgisayar'da 6 aya varan taksit, Teknosa'da 12 aya varan taksit, Pirelli'de 8 aya varan taksit, Tatilsepeti'nde yurt içi rezervasyonlarda seçili otellerde 12 taksit, Touristica'da 12 aya varan taksit ve 7 taksitte 4 ay erteleme, seçili otellerde 2-8 arası taksitli harcamada +4 ve TURSAB üyesi firmalarda 2 taksitte +1, 4-9 arası taksitte +4 taksit gibi indirim fırsatları ve taksit kampanyaları sunuluyor.

Henüz Axessli olmayanlar için ayrıca, yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 30 Eylül'e kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Ekim'e kadar yapacakları her 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinde 250 TL chip-para, toplamda 2 bin TL'ye varan chip-para kazanabiliyor.

Cebe inen Axess'e başvuranlar, kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

Verilen bilgiye göre, ilk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Eylül'e kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar; 15 Ekim'e kadar yapacakları her 2 bin TL ve üzeri harcamaya 15 bin Mil Puan, toplamda yurt içinde 1.500 TL, yurt dışında 3 bin TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 150 bine varan Mil Puan kazanıyor.