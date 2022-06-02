Akasya ve Akbatı, 'Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi' aldı - Haberler

Akasya ve Akbatı, işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini doğrulamak, teşvik etmek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliği ile geliştirilen "Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi"ni aldı.

Akiş GYO A.Ş. yatırımlarından olan Akasya ve Akbatı; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim ve Katılım, Müşteri Geri Bildirim Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Ortak Koşullar ana başlıkları altında bağımsız bir denetim sonrası Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi'ni almaya hak kazandı. Yapılan açıklamaya göre, denetimleri 140'tan fazla ülkede, laboratuvar testlerinden, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerine kadar pek çok alanda ve sektörde hizmet veren Bureau Veritas gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliği ile hayata geçirilen Green Check - Yeşil Kontrol Belgesi'ne sahip kurumlar, çevresel etki yönetimi konusunda yaptığı çalışmaları şeffaf bir denetim sürecine açarak, sektörde sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmanın yanı sıra, artan müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibar konularında da bir adım öne çıktığı belirtildi. Belgenin diğer avantajları arasında ise, bugünün değerleri ile uyumlaştırma, yeni müşteri kazanma, yeni ürün ve hizmet sunabilme yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Akiş GYO Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, ilk duyurusu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün hemen öncesinde yapılan Green Check - Yeşil Kontrol Belgesi'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilirliğe çok fazla önem veriyor ve kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Bu bağlamda projelerimizin sürdürülebilirlik ilkelerine katkı sağlamasını önceliklendirmeye ve 'Sürdürülebilir ve iyi marka olma' yolundaki çalışmalarımızı artırmaya devam ediyoruz. İşletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini ve başarılarını doğrulamak ve teşvik etmek için geliştirilmiş bir program olan Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Akiş GYO, 2021 yılında sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalara imza atarak, karbon ayak izinin ölçümlenmesi ve raporlanmasının yanı sıra 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazanmıştır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi