Akaryakıtta yanıltıcı haberlere dava

Sosyal medyada gerçek olmayan akaryakıta zam haberlerine, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kaos oluşturma, fiyatları etkileme suçlamalarıyla dava açıldı. PÜİS açıklamasında söz konusu haberlerin vatandaşlar arasında kaos ve polemiğe neden olduğu belirtildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt fiyatlarında gerçeği yansıtmayan haberler için harekete geçti. Sendika, sosyal medya platformlarında akaryakıt fiyatları paylaşanlar hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kaos oluşturma, fiyatları etkileme suçlamalarıyla dava açtı.

Sendikanın açıklamasında özellikle bazı haberlere dikkat çekildi. Son günlerde sosyal medya platformlarında yapılan 'Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 45,34-TL oldu', 'Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 9 TL ÖTV artırımına gidildi', 'Benzine 3, motorine 4 lira zam' şeklindeki paylaşımların gerçeğe aykırı olduğunun vurgulandığı dilekçede, bu tür yayınların "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "fiyatları etkileme" suçlarının tüm unsurlarını taşıdığı belirtildi.

"Yapılan haberler vatandaşlar arasında kaos ve polemiğe neden oluyor"

Sendikanın dava dilekçesinde, ülkenin ekonomik durumu ve döviz kurlarındaki değişkenlikten istifade ederek yoruma açık ve gerçeğe aykırı şekilde yapılan fiyat paylaşımlarının vatandaşlarda bu paylaşımların gerçek olduğuna güvenerek bir kanaat oluşturduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, vatandaşların yapılan fiyat paylaşımlarının gerçek olduğuna güvenerek yorum yapmasının ise, aynı paylaşım veya haber altında farklı fikirdeki vatandaşlar arasında kaos ve polemiğe sebebiyet verdiğini, vatandaşlar arasında gerçek olmayan bir haber veya paylaşımla ilgili olarak kamu düzeni ve barışının bozulmasının amaçlandığı belirtildi.

"Vatandaşla istasyon sahipleri karşı karşıya kalıyor"

PÜİS dava dilekçesinde son dönemde meydana gelen akaryakıt fiyat artışlarının, sektörle hiç ilgisi ve bilgisi olmayan bazı sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından bilinçli şekilde dezenformasyona uğratıldığını belirterek, bunun sonucunda akaryakıt bayileri ile vatandaşların karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Ayrıca vatandaşların kısıtlı bir süre içerisinde panik halinde istasyonlara hücum ederek araç depolarını doldurmaya çalışmalarının huzuru ve kamu düzenini bozduğu da belirtildi.

"İstasyonlarda oluşan kuyruklar bayileri ekonomik ve prestij olarak zor duruma düşürüyor"

Akaryakıt fiyatlarının paylaşılması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyrukların oluştuğuna ve vatandaşın panik halinde istasyonlara saldırması sebebiyle stoklardaki akaryakıtın aniden tüketilmesi gibi nedenlerle akaryakıt bayilerinin ekonomik ve prestij olarak zor durumda kaldığına dikkat çekilen dilekçede, gerçek olmayan paylaşımların ve haberlerin sadece akaryakıt istasyonlarına değil, topluma da zarar verdiği belirtildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

"Dolar kurunun artışı ve ham petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artışından dolayı vatandaşlarımız fiyatlar konusunda bir hassasiyet yaşıyor. Akaryakıt fiyatlarının artmasından dolayı biz akaryakıt bayileri de mağduriyetler yaşıyoruz. Kar marjlarımız oransal olarak azalırken, işletme sermayesi ihtiyacımız artıyor. Finansman bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O nedenle fiyatların artmasını kesinlikle istemiyoruz. Ancak vatandaşlarımızın bu hassasiyetinin manipüle edilmesine ve polemik haline getirilmesine kesinlikle karşıyız. Sendika olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız." - İSTANBUL