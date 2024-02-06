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Akaryakıt Zamları Gezgin Arıcıları Etkiledi

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Son yıllarda akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle nakliye ücretlerindeki artış gezgin arıcıları da etkiledi. Yozgat'ta 150 olan gezgin arıcıların sayısı da 30'a düştü.

Son yıllarda akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle nakliye ücretlerindeki artış gezgin arıcıları da etkiledi. Yozgat'ta 150 olan gezgin arıcıların sayısı da 30'a düştü.

Son yıllarda yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları ve kış mevsiminde beklenilen oranda yağışın olmaması arıcıları olumsuz yönde etkiledi. Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, mevsim değişikliklerinin yanı sıra akaryakıta gelen zamların özellikle gezgin arıcıları etkilediğini söyledi.

Yozgat'tan Antalya'ya gezgin arıcının gidip gelebilmesi için sadece nakliye ücretine 75-80 bin lira vermesi gerektiğini belirten Sarı, bu nedenle de gezgin arıcıların kendi illerinden dışarıya çıkamadığını ifade etti. Sarı, "Nakliye masraflı olduğu için gezgin arıcılarımız Antalya, Adana, Mersin, Muğla gidemiyorlar, Zaten arıcı arkadaşların fazla bir geliri olmadığı için zarar ediyorlar. Gezgin arıcılar artık başka yere gitmek istemiyorlar. Nakliye ücreti fazla olduğu için ben bile gidiyordum. Masrafları kurtaramıyoruz" dedi.

Yozgat'a daha önceki yıllarda 150 civarında gezgin arıcının geldiğini hatırlatan Sarı, nakliye giderleri nedeniyle gelenlerin sayısının azaldığını ifade etti. Sarı, "Yozgat'a çok fazla gezgin arıcılarımız geliyordu. Özellikle Ordu'dan, Muğla'dan, Mersin'den gelen çok oluyordu. Ancak son 2 senede ciddi düşüş yaşandı. Yozgat'a aşağı yukarı 150 tane gezgin arıcımız geliyordu. Şu an da 20-30 arıcı ancak geliyor. O da nakliye yapmıyor, burada kovanlarını bırakıp memleketlerine gidiyor. Nakliye yaptırmadığı için burada bırakıp gidiyor. Yozgat'tan aşağı yukarı 20 civarında gezgin arıcımız il dışına gidiyordu. Şu an da sadece Sorgun'dan birkaç kişi Mersin'e gidiyor. Başka da giden yok" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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