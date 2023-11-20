Akaryakıt İstasyonunda İsrail Ürünleri Boykot Edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda içecek dolaplarına Filistin'e destek yazıları asıldı, İsrail ürünleri boykot edildi. İçeceklerin satışının devam ettiği istasyonda yazıları gören bazı vatandaşlar alışveriş yapmaktan vazgeçerken, bazıları ise satın almaya devam etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda içecek dolaplarına Filistin'e destek yazıları asıldı, İsrail ürünleri boykot edildi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliama tepki ve boykotlar sürerken, bazı işletmeler İsrail ürünlerini satmama kararı alıyor. Altınordu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda da bir içecek firmasına ait dolaplara "İçmezsek ölmeyiz, İsrail ürünleri satın almayın, ölümlere ortak olmayın, Müslüman ülkelere söyleyin, gıyabımızda cenaze namazı kılmasınlar. Zira biz diriyiz, sizler ölüsünüz" yazıları asıldı.

İçeceklerin satışının devam ettiği istasyonda yazıları gören bazı vatandaşlar alışveriş yapmaktan vazgeçerken, bazıları ise satın almaya devam etti. - ORDU