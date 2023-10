Akaryakıt istasyonunda dönerciye tahliye baskını

ADANA'da, akaryakıt istasyonu yetkililerinin, kiraya verdikleri 20 metrekare alanda konteynerde döner satan işletmeyi sözleşme süresi bitmeden tahliye etmek istediği ancak başarılı olamayınca da elektrik ve suyunu kesip, etrafını araçlarla perdelediği öne sürüldü. Dönerciler uygulanan yöntem nedeniyle iş yerlerini açamadıklarını ve zarar ettiklerini savunurken; istasyon sahibi Y.S.'nin (85) oğlu S.S. ise iddiaların doğru olmadığını ileri sürüp, konunun yargıya taşındığını söyledi.

Kenan İzci ve Mikail Tamak, 10 ay önce Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde 20 metrekare arazi kiraladı. Sözleşme imzaladıktan sonra ilk 6 aylık kirayı da peşin yatıran Tamak ve İzci, kurdukları konteynerde döner satıp hizmete başladı. Haziranda akaryakıt istasyonunun sahibi Y.S., sahada düzenleme yaptıklarını ve konteynerin arazideki farklı noktaya taşınmasını istedi. Bunu kabul eden işletme ortakları Kenan İzci ve Mikail Tamak, taşınacakları alana mevcut konteynerleri sığmayacağından, 130 bin TL harcayıp yeni konteyner almak için sipariş verdi. İddiaya göre, bir süre sonra istasyon sahibinin karar değiştirip tahliye istemesi üzerine dönerci ortaklar, şaşırdıklarını ifade etti. Y.S.'nin, istasyon sahasındaki bir binayı bankaya kiraya verdiklerini ve bankanın da sahada konteyner restoran istemediğini belirterek, işletmenin sahadan ayrılmasını istediği ileri sürüldü. Sözleşmelerinin devam ettiğini, ihtar bile gönderilmeden araziyi terk etmeyeceklerini belirten Kenan İzci ve Mikail Tamak ise 2'nci dönemin kirasını akaryakıt istasyonu sahibine hem banka hem de posta yoluyla yatırdıklarını ancak ödemelerin karşı taraftan iade edildiğini söyledi.

İstasyon görevlileri 21 gün önce konteynerin elektrik ve suyunu kesip, kapı ve pencerelerinin önüne de araçlar park ederek hizmet verilmesinin engellediği ve bir süre önce tavuk restoranı açmak için kiraladıkları iş yerinden de çektikleri elektrik hattının kablolarının görevliler tarafından kesildiği iddia edildi. Mücadelelerini hukuki çerçevede yürütmek isteyen işletmeciler, suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran işletmeci, mahkemenin belirlediği banka hesabına kirayı gönderdi.

'ADALET İSTİYORUZ'

Hem maddi hem manevi anlamda mağdur olduklarını belirten Mikail Tamak, "Hem onların isteği üzerine yeni konteyner sipariş edip ekstra para harcadık, hem de 21 gündür ekmeğimiz, emeğimizle oynanıyor. Konteynerlerimizin önüne su tankerlerini, araçlarını koyup hizmet vermemizi engelliyorlar. İş yerinin kapalı olduğu her geçen gün zararımız daha da büyüyor. Sözleşmemizin bitmesine 2 ay var. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve çözüm bekliyoruz. Adalet her şeyin temeli ve adaletin kestiği parmak acımaz. Adalet istiyoruz. Böyle giderse burası 2 ay daha kapalı kalacak, çalışamayacağız. Bu da her gün zarar demek. Onların talebi üzerine yeni yaptırdığımız konteyner de daha tamamlanmadan atıl duruma geldi. Zor durumdayız" dedi.

'ÖYLE BİR NİYETİMİZ OLSA KONTEYNERİ KALDIRIRDIK'

Y.S.'nin oğlu S.S. ise yaptığı açıklamada, konunun yargıya taşındığını, kendilerine dönerci ortaklar tarafından bir tebligat yapıldığını ancak henüz içeriğini bilmediklerini, avukatlarının ilgilendiğini söyledi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen S.S., ortakların kiraladığı 20 metrekare alanda konteynerin halihazırda bulunduğunu, elektrik ve suya müdahale etmediklerini, zaten ortakların aboneliklerinin bulunmadığını dile getirdi. S.S., konteynerin etrafını perdeleyen araçlarla ilgili de 20 metrekarenin dışındaki tüm alanın istasyon sahası olması nedeniyle istasyona ait araçların bu alanlarda ihtiyaç halinde park yaptığını söyledi. Döner işletmesini sözleşme süresi bitmeden tahliye etmek için girişimde bulunmadıklarını öne süren S.S., "Eğer böyle bir niyetimiz olsaydı konteyneri komple kaldırırdık. Bu kişilerin konteynerde hizmet verirken işleri zaten çok iyi gitti ve yan tarafta dükkan açtı" diye konuştu.