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AKAMİB, Ocak-Ekim Döneminde 723 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ocak-ekim döneminde 723 milyon 49 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ekim ayında ise 81 milyon 740 bin dolarlık dış satım yaptı. Yılın 10 ayında en fazla dış satım, Irak, Birleşik Krallık ve ABD'ye yapıldı. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türk mobilyasının tanıtımını güçlendirecek çalışmaları dünyanın her noktasında sürdüreceklerini belirtti.