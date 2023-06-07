Ak Yatırım Hukuk Müdürü Serdar Aslan, GC Powerlist-The Legal 500 listesine girdi

Ak Yatırım Hukuk ve Mevzuat Departman Müdürü avukat Serdar Aslan, Finans Hukuku alanındaki başarılı çalışmalarıyla, Türkiye'nin en etkili hukuk profesyonellerinin yer aldığı 'GC Powerlist-The Legal 500' listesine girerek sektörün en yetkin hukukçularından biri olarak seçildi.

Ak Yatırım Hukuk ve Mevzuat Departman Müdürü avukat Serdar Aslan, Finans Hukuku alanındaki başarılı çalışmalarıyla, Türkiye'nin en etkili hukuk profesyonellerinin yer aldığı "GC Powerlist-The Legal 500" listesine girerek sektörün en yetkin hukukçularından biri olarak seçildi.

Ak Yatırım açıklamasına göre, alanında fark yaratan, katkı sağlayan, ileri taşıyan ve örnek teşkil eden inovasyon modelleri geliştiren avukatların dahil edildiği GC Powerlist: The Legal 500 listesine girmeye hak kazanan Aslan, düzenlenen törenle ödülünü teslim aldı.

Araştırmalarını, dünya hukuk firmalarından gelen görüşlere ve hukuk piyasasında yer alan deneyimli ekiplerinin verilerine göre hazırlayan Legal 500, 34 yıldır 150'den fazla ülkede hukuk firmalarının ve avukatların güçlü yönlerini, yetkinliklerini analiz ediyor.