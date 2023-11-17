Ak Yatırım, EnerjiSA'nın 3,1 milyar TL'lik tahviline aracılık ederek ödül kazandı

Ak Yatırım Menkul Değerler, EnerjiSA'nın 3,1 milyar TL'lik tahviline aracılık ederek 'Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü'nü kazandı. Şirket, Türk sermaye piyasaları ve finans sektöründe saygın bir ödül olan 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödülleri'nde bu ödüle layık görüldü.

Ak Yatırım, EnerjiSA'nın 3,1 milyar TL'lik tahviline aracılık ederek "Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü"nü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım Menkul Değerler, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve GFC Media Group tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödüllerinde "Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü"nü kazandı.

Ak Yatırım, temmuzda EnerjiSA'nın 3,1 milyar TL tutarındaki iki yıl vadeli tahviline aracılık etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 1996'dan bu yana sermaye ve döviz piyasalarının içinde yer aldıklarını ve yatırımcılarını kazandıracak işlemlere yönlendirdiklerini belirtti.

Erdoğmuş, "Daha önce de birçok ödüle layık görülerek işimizi doğru yaptığımızı ispatladık. EnerjiSA tahvil ihracına aracılık da bize finans dünyasının Oscar'ını getirdi. 250'yi aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı 2023 Türkiye Bonds & Loans organizasyonunda takdir edilerek bu ödüle değer bulunduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.