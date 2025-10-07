Ak Portföy, 25. yılında 1.25 trilyon TL varlık büyüklüğüne ulaştı

Portföy yönetim şirketi Ak Portföy, kuruluşunun 25. yılında, yönettiği varlık büyüklüğünü 1.25 trilyon TL'ye ulaştırdığını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden ve aynı zamanda dünyanın en büyük 400 portföy yönetim şirketi arasında yer alan Ak Portföy, kuruluşunun 25. yılında, yönettiği varlık büyüklüğünü 1.25 trilyon TL'ye ulaştırdı. Şirket, aynı zamanda 1 trilyon TL eşiğini aşan ilk özel portföy yönetim şirketi olduğunu duyurdu.

25. yılında yönettiği varlık büyüklüğünü 1.25 trilyon TL'ye ulaştırırken aynı zamanda 1 trilyon TL eşiğini aşan ilk özel portföy yönetim şirketi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Kurumumuz bugün, 25. yılımızda, 30 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile ülkemizin en büyük özel portföy yönetim şirketi olmasının yanı sıra dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri içinde ilk 400 arasında yer almakta. Bugün yönettiğimiz 200'ün üzerinde fonla Türkiye'nin yatırım evrenin gelişiminde ve yatırım kültürünün dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. World Finance tarafından 7. kez üst üste "Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi" seçilmemiz de bunun önemli bir göstergesi" dedi.

Ersarı, sözlerine şöyle devam etti: "25 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, her adımımızı yatırımcılarımızın güveni ve sermaye piyasalarımızın gelişimi için attık. Bugün geldiğimiz noktada Ak Portföy olarak ilklere imza atan, sektöre yön veren ve küresel ölçekte başarı gösteren bir kurum haline geldik. Sektör liderliğimiz, yatırımcı ihtiyaçlarını öngörerek geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle pazarı büyütmeye odaklanmamızdan kaynaklanıyor. Ak Portföy olarak biz; her zaman yatırımcılarımızı merkeze alan, değişen dünyanın ihtiyaçlarını öngörebilen ve buna hızla uyum sağlayan bir stratejiyle ilerliyoruz. Küresel ve sektörel dönüşümleri yakından izlerken yatırımcılarımızı dikkatle dinliyor, edindiğimiz iç görüleri ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, teknolojik yenilikleri iş modelimizin odağına alarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu sürdürüyor, dünyadaki en ileri yatırım uygulamalarını, en iyi teknoloji çözümleriyle birleştirerek geniş kitlelere ulaştırıyoruz."

Sektöre kazandırdıkları ilklerle bir referans noktası haline geldiklerini ve her gün daha yüksek bir katma değer oluşturma hedefiyle yeni bir 25 yılın vizyonunu bugünden ortaya koyduklarını ifade eden Ersarı, yapay zekanın sektörde oynayacağı kritik rolün altını çizerek şunları söyledi: "Hali hazırda kullandığımız altyapı ve algoritmalar bize, piyasa hareketlerini anlık takip etme, karmaşık veri kümelerini hızla değerlendirme, operasyonel süreçleri yönetme ve karar destek sistemi sağlama konusunda yardımcı oluyor. Ancak biz bunun da ötesine bakıyoruz. Üretken yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu teknolojilerden daha fazla yararlanmak için çalışıyoruz. Teknoloji ile insan uzmanlığının buluştuğu, yenilikçi ürün ve hizmetlerle zenginleşen ve sürdürülebilir bir anlayışla şekillenen bu vizyon, Ak Portföy olarak 25 yıllık başarı hikayemizi 2050 ufkuna taşıyacak yol haritasıdır."

Yeni bir 25 yıla hazır olduklarını vurgulayan Ersarı, "Bugün bulunduğumuz konuma gelmemizi sağlayan yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve siz değerli paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu çeyrek asırlık başarı hikayesini birlikte yazdık. Şimdi önümüzde, yatırımcılarımızın birikimlerine değer katacağımız yeni bir 25 yıl var" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL