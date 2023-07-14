AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Kahramanmaraş depremlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini gidermek için ek önlemler alınması gerektiğini belirtti

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için ek önemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 'Bu ağır yükün altından hep birlikte kalkacağız.' dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için ek önemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu ağır yükün altından hep birlikte kalkacağız." dedi.

Savaş, TBMM Genel Kurul'da 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119,5 milyar lira ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesi zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi.

Deprem bölgesinin nüfus, coğrafi büyüklük ve milli gelirdeki payı bakımından arz ettiği önem ve insani kayıpların yanı sıra maddi kayıplar düşünüldüğünde, her ekonominin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği çok ciddi bir yük ortaya çıktığına dikkati çeken Savaş, böyle bir afetin dünyanın en güçlü ekonomilerini bile sarsacağı ve bu sarsıntının uzun süre de devam edeceğinin bilindiğini kaydetti.

Savaş, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini anlatarak, şehirleri eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlı olduklarını, 319 bin konutun inşasını bir yılda bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Ek bütçe ile depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını, hasar gören konutların yeniden inşa edileceğini, altyapı hasarlarının onarılması veya yeni altyapının tesis edilmesinin sağlanacağını ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderileceğini dile getiren Savaş, "Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için ek önemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ağır yükün altından hep birlikte kalkacağız." dedi.

"Her bir kuruşu geleceğe umutla bakacakları yarınların altyapısını oluşturmak için harcanacak"

Mustafa Savaş, depremin maliyetinin 104 milyar dolar olarak hesaplandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ek bütçenin 527,3 milyar liralık bölümünün deprem sonucu ortaya çıkan hasar ve tahribatın etkilerinin giderilmesi amacıyla kullanılması öngörülmektedir. Hazırladığımız ek bütçe kanun teklifi ile öngördüğümüz ilave ödenekler, başta depremin etkilerinin ortadan kaldırılması olmak üzere zorunlu harcama alanlarına yöneliktir. Tüm sosyal kesimleri desteklemeyi ve ekonomimizin sağlıklı büyümesini hedeflemektedir."

Savaş, ek bütçenin deprem dışında il özel idarelerine ve belediyelere aktarılacak kaynaklar, büyüme ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlar, tarımsal sulama projeleri ile kara yolu ve demir yolları başta olmak üzere yatırım nitelikli giderler, engelli evde bakım destekleri, 65 yaş üstü yaşlılar ile engelli vatandaşların aylıkları, muhtaç ailelere yapılacak yardım ödemeleri ve diğer sosyal amaçlı giderler için de kullanılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ek bütçeyle mal ve hizmet alım giderleri için 100,8 milyar lira, faiz giderlerine 80,5 milyar lira, cari transferler için 258,9 milyar lira, sermaye giderlerine 67,4 milyar lira, sermaye transferleri için 483,7 milyar lira, borç verme giderlerine 51,2 milyar lira ve yedek ödenekler için 77 milyar lira ayrıldığını belirten Savaş, vergi gelirlerinde 1 trilyon 62,1 milyar lira, vergi dışı gelirlerde 57,4 milyar lira olmak üzere genel bütçe gelirlerinde 1 trilyon 119,5 milyar lira ilave gelir öngördüklerini aktardı.

Savaş, hazırlanan ek bütçenin her bir kuruşunun, deprem bölgesinin ihtiyaçları başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, geleceğe umutla bakacakları yarınların altyapısını oluşturmak için harcanacağını kaydetti.

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