AK Parti'li Turan Ezine Gıda İhtisas OSB'de temel atma törenine katıldı Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bölgenin parlayan yıldızı Türkiye diyoruz. Birileri diyecek, 'Ne işi var Arabistan'da, ne işi var Arap Emirlikleri'nde?' Kim ne derse desin Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız." dedi.

Çanakkale'de 1 milyon 360 bin metrekare alana kurulu Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) üretiminin yüzde 60'ı ihraç edilmesi planlanan kedi ve köpek maması fabrikasının temeli törenle atıldı.

Turan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne değindi.

Türkiye'nin sadece iki ülkeyi masaya oturmakla kalmadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de olması çok kıymetli fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı iki ülke değil, Doğu ile Batı, Türkiye'de buluşuyor demek. Yeni dünyanın inşasında Hindistan, Çin, Rusya o bölgede oluşurken, Amerika, Avrupa burada oluşurken, Türkiye oluşturduğu kendi sinerjisiyle, bulunduğu yer itibarıyla Doğu ile Batı'nın merkezinde olan, dengeyi kuran, hakemlik yapan güçlü Türkiye olmanın onurunu ve gururunu yaşıyor."

Turan, yeni gelişmelere bağlı olarak Ermenistan, Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyle ilişkilerin yeniden gözden geçirildiğini anlattı.

Türkiye'nin başta sınır komşuları olmak üzere önemli adımlar attığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Bölgenin parlayan yıldızı Türkiye diyoruz. Birileri diyecek, 'Ne işi var Arabistan'da, ne işi var Arap Emirlikleri'nde?' Kim ne derse desin Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Kıskananlar çatlasın. Biz yol yürüyoruz. 20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, halkıyla yol yürürken de konjonktürel sorunların iyi okunmasından dolayıdır. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşını iyi okuyan bir ülke olarak sadece Avrupa'nın dediğini, Amerika'nın dediğini tekrarlayan bir ülke olmadık. Eğer öyle olsaydık Yunanistan gibi olurduk. Komşularına sataşan, yanlışlar yapan ama AB'nin dediğinden başka söz söyleyemeyen bir ülke olurduk ama Rusya, Ukrayna, Yunanistan ile değil Türkiye'de toplantı yapmayı tercih etti."

1915 Çanakkale Köprüsü ve Ezine Gıda OSB

Bülent Turan, Çanakkale'de önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Bunların Türkiye ekonomisine ve dünyaya açılan bir ulaşıma yön vereceğini belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köprümüz, Osb'miz, buna bağlı tünellerimiz hepsi yoluna girdi. Köprüye temel attığımızda 'Seçim vaadi' dediler, 'Bitmez' dediler. Direkler çıkmaya başladı, 'Vardır bir hikmet' dediler. Ama bir türlü bittiği ana kadar heyecan duymadılar. Bugün de 'Pahalı' diyorlar. '45 bin geçiş' olmaz diyorlar. Arkadaşlar 45 bin değil, 4 bin araç da geçse köprümüz bu bölgenin ihtiyacı. Çanakkaleliler bunu görün artık. Bu köprü olmasa İstanbullu yatırımcı buraya neden hayvan yemi üretme tesisi yapsın? O köprü olmasa sanayicimiz buraya neden fabrika kurmaya çalışsın? Neden turizmcimiz ekstra otel yapmaya çalışsın? Ulaşım sorunu varsa, Avrupa'ya İstanbul'a gitmekte kriz varsa, bu yatırım niye olsun? O köprü şimdiden kendi kendine kazanmaya başladı."

Turan, Ezine Gıda Osb'nin, Türkiye'nin en hızlı tüzel kişiliğini kamulaştırması, altyapısı, elektriği, suyu ve idari binası olan bir OSB haline geldiğini ifade etti.

8 bin kişinin çalışacağı OSB'nin ilk fabrikasının temelini attıklarını bildiren Turan, "Bugün Ezine Gıda OSB'de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, merkezdeki OSB'de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, Lapseki, Gelibolu sanayi siteleri 'Sayın vekilim büyümek istiyoruz, yer istiyoruz.' diyorlarsa, bu köprünün yüzünden değil mi? O yüzden değerli arkadaşlar, bize muhalif olanlar da köprünün bölgeye kattığı değeri zamanla anlayacak." diye konuştu.

Temel atma törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Gıda OSB Bölge Müdürü Alper Altınok ile fabrika kurucuları katıldı.