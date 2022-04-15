AK Parti'li Çelik, Adana'da organize sanayi bölgesini ziyaretinde konuştu Açıklaması

ADANA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her zaman üretenin, ülkeye faydalı iş yapanın, istihdam oluşturanın ve ihracata katkıda bulunanların yanında olduklarını söyledi.

Çelik, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

AOSB'nin yönetim binasını gezen Çelik, oy birliğiyle tekrar aynı göreve seçilen Sütcü ve yönetimine başarılar diledi.

Çelik, bölgenin kent ve Türkiye için önemine işaret ederek, "Burası ülkemiz ve Adana'mız açısından bizim gözbebeğimiz saydığımız yerlerden bir tanesi. Yıllar içerisinde Bekir Bey ve yönetiminin, arkadaşlarımızın hepsinin katkılarıyla giderek artan oranda bir cazibe merkezi haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başbakanlık döneminde AOSB'yi ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, bölgenin Erdoğan'ın da takdirini kazandığını dile getirdi.

Ömer Çelik, AOSB'nin başarılı şekilde yönetildiğini ifade ederek, "Burası tamamen üretim, istihdam dostu politikalarla yönetiliyor. Giderek de daha çok taleple karşı karşıya kalıyorlar. Eminim ki ülkemizin Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde süren üretim seferberliğine bundan sonrasında daha büyük katkıları olacak." diye konuştu.

"Her zaman üretenin yanındayız"

AOSB'nin kendi rekorlarını kırıp hedeflerini aşacağına inandığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Biz her zaman üretenin, bu memlekete faydalı iş yapanın, istihdam oluşturanın ve ihracata katkıda bulunanın yanındayız. Ama en önemlisi kurallı, ilkeli, herkese eşit davranan prensipler çerçevesinde yönetilen bu tip kurumsallaşmaların olması çünkü geleceğe kalacak olanlar bunlardır. Önemli olan kurumsal yapıları güçlendirerek, kurumsal gelenekleri, ilkeleri geleceğe bırakmaktır. Burada memnuniyetle müşahede ediyorum ki son derece ilkeli, açık bir istişareye dayanan ortak iradeye dayanan, ortak ilkeler çerçevesinde yönetilen bir organize sanayi söz konusu. Bunun da hem buraya dönük ilgiyi ve teveccühü artırdığını görüyorum hem de burada bulunan işletmelerin buraya olan aidiyetlerinin ve üretim konusundaki isteklerinin arttığını gözlemliyoruz."

Çelik, her zaman yakından izledikleri AOSB'nin yanında olduklarını, bölgeye destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Burada kendi namusuyla, alın teriyle ürettiği için mutlu olan insanlarla karşılaşırsınız. Buradaki yönetim de öyle. Alın teriyle, namusuyla bu üretimi yaparak mutlu olanların kurumu burası. Bundan sonrasında da inşallah bu daha güçlü şekilde geleceğe devam edecek. Biz de her zaman arkadaşlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman için en yakınımızda olduğunuzdan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Adana'mız ve Türkiye'miz için tüm çalışmalarınızı her zaman takdirle hem izliyoruz hem de örnek alıyoruz. Bizim yanımızda, burada olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.