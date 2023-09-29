AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay: Zafer OSB'nin genişleme talebi kabul edildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay: "Zafer Osb, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip Osb'lerden bir tanesi olacak"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, inşaat halindeki Zafer Organize Sanayi Bölgesinin mevcut 5 milyon metrekarelik alanının yatırımcılar tarafından doldurulduğunu söyledi.

Zafer Osb'nin ekonomik olarak Kütahya'yı belli bir noktaya getireceğini belirten Önsay, "Zafer Osb'de malum olduğu üzere mevcut 5 milyon metrekarelik alanı tamamen biz doldurduk. Bir genişleme talebimiz oldu, yine Tarım ve Orman Bakanımızın ziyaretinde mevzuyu tekrar dile getirdik. 8 milyon metrekareye yakın bir genişleme alanı talebimiz var. Bu hususta da bugün önemli aşamalar kaydettik. İnşallah orada mera vasfında olan bir arazi dışındaki 6-6,5 milyon metrekarelik bir alanı tekrar ünümüzdeki süreç içerisinde OSB alanı içerisine dahil edeceğiz ve inşallah Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip OSB'lerimizden bir tanesiniz Zafer Havaalanının karşısına Zafer OSB içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bunlar bölgesel yatırım. Baktığınızda orada havaalanının bulunması, bu havaalanının taşımacılığa izin veriyor olması, Uluslararası havalimanı standardına sahip olması, buradaki bilhassa deprem sonrası daha sağlam zeminli sahalara gitmek isteyen sanayicilerin önünü açma, alan gösterme açısından ve Kütahya'yı bu noktada ekonomik olarak daha iyi noktalara taşıma açısından çok önemli. İnşallah en kısa sürede bunun müjdesini de milletimize vermek istiyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.