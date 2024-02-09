AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi için harekete geçti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya merkezde Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi için harekete geçtiklerini ifade etti.

Kütahya'ya son dönemde yoğunluk kazanan teknolojik yatırımları çekebilmek amacıyla Vali Musa Işın ve Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte 1000 dönümlük arazide keşif yaptıklarını söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay," Şehrimize nitelikli ve üst düzey gelir sağlayan üretimi çekmek için gayretlerimize devam edeceğiz. İlimiz bünyesindeki mevcut 5 organize sanayi bölgesine ek olarak Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi, Simav Jeotermal Organize Sanayi Bölgesinde son dönemlerde sağladığımız gelişmelere yakın bir zamanda Kütahya merkezde Teknoloji Organize Sanayi Bölgemizi de eklemiş olacağız" dedi. - KÜTAHYA