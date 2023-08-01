AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay: Altıntaş Zafer OSB Kütahya'ya ve bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Altıntaş Zafer OSB'nin Kütahya'ya ve bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını belirtti. İmar planı iki etap halinde 380 hektar ve 185 hektar olarak planlanmış olup, 1'inci etabımıza ait altyapı çalışmaları devam etmektedir. 17 firmaya inşaat ruhsatı verilmiş ve bu firmalardan 7'si inşaat çalışmalarına başlamış. 10 firma ise inşaat ruhsatı alma aşamasında olup, 2023 yılı itibariyle 15 firmanın inşaata başlayacağı ve kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmekte.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Altıntaş Zafer Osb'nin Kütahya'ya ve bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Milletvekillerimiz ve Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke ile birlikte şehrimize ve bölgemize büyük ekonomik katkı sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldık. Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi, 565 hektar alan üzerinde 2017 yılında kuruldu. İmar planı iki etap halinde 380 hektar ve 185 hektar olarak planlanmış olup, 1'inci etabımıza ait altyapı (yol, atıksu, temizsu, yağmursuyu, telekom, elektrik) çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle devam etmektedir. İmar planı 50 sanayi parseli bulunmakta olup tüm parsellerin tahsisi yapılmış durumda. 17 firmaya inşaat ruhsatı verilmiş ve bu firmalardan 7'si inşaat çalışmalarına başlamış. 10 firma ise inşaat ruhsatı alma aşamasında olup, 2023 yılı itibariyle 15 firmanın inşaata başlayacağı ve kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmekte" dedi.

"Zafer Osb'deki altyapı çalışmaları"

Zafer Osb'deki altyapı çalışmalarına da değinen Başkanı Mustafa Önsay, "Altyapı çalışmaları ile ilgili olarak, 12,7 kilometre iç yolların kazı-dolgu, güzergah açılması çalışmaları, atık su, yağmursuyu hatları ile birlikte 20 bin sm kapasiteli RMS-A istasyonu ve doğalgaz iç dağıtım şebekesinin yapımı tamamlanmıştır. Yaklaşık 21 Milyon TL bedelli, elektrik iç dağıtım şebekesi ve çevre aydınlatma sistemlerinin yapımı ise tamamlanmak üzeredir. Temiz su hatları, su deposu, Telekom hatlarının yapımı devam etmektedir. Yine OSB içerisinde Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu yapımı ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmış durumdadır. 848 hektar alanın genişlemesi ile ilgili sürecin sonuna gelinmiş, genişleme alanın açılması ile birlikte en az 100 firmaya daha tahsis yapılabilecek. Toplamda alan büyüklüğü bin 413 hektara, firma sayısında 120 'e yükselecek. Firmalar ağırlıklı olarak cam, seramik, porselen, küçük ev aletleri, beyaz eşya, tekstil ve dokuma, kağıt üretimi, makine sanayi ve mobilya sektörlerinde yatırım kararı almış bulunmaktalar. Özellikle cam ve seramik üretimi konusunda kümeleşme olmuş durumda" diye konuştu. - KÜTAHYA