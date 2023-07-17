AK Parti Kırşehir İl Başkanı, TMO Genel Müdürü ile görüştü

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, çiftçinin yaşadığı sorunu çözmek için TMO Genel Müdürü ile bir araya geldi. Görüşmede, TMO'nun hububat alımlarında yaşanan sorunlar ve üreticinin işinin kolaylaştırılması konusu ele alındı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, çiftçinin yaşadığı sorunu çözmek için TMO Genel Müdürü ile bir araya geldi.

TMO Kırşehir Başmüdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarında yaşanan sorunlar ve üreticinin işinin kolaylaştırılması konusu görüşüldü. Görüşme ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Ünsal; ürün bolluğunun olduğu bir dönemde üreticinin sorun yaşamaması için gayret gösterdiklerini söyledi. Ünsal açıklamasında; "Devletimiz çiftçimizin her zaman yanında oldu. Bu yıl şükürler olsun ürün bolluğumuz var. Hasat bolluğumuzda yaşanan yoğunluk sebebiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. TMO kapalı alanı, lisanslı depo ve açık yığın alanları olarak mevcutta 485 bin ton depolama kapasitesi alanına; Akpınar, Boztepe, Kaman ve Merkez ilçemizde de çiftçilerimizin ürünlerini almak amacı ile ilave araziler kiralanarak alım kapasitesi artırılacaktır" dedi.

AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan'ın da katıldığı toplantıda 9 noktada günlük 7 bin 500 ton alınan ürün 19 Temmuz Çarşamba günüden itibaren 11 alım noktası ile günlük 10 bin ton alım kapasitesine ulaştırılacak kararına varıldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal'da gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağı bilgisini aktardı. - KIRŞEHİR