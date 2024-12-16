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AK Parti İl Başkanı Güngör'den 2025'te tekstilcilere teşvik müjdesi

AK Parti İl Başkanı Güngör'den 2025'te tekstilcilere teşvik müjdesi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, dünyanın önde gelen tekstil merkezi Denizli'de yaşanan istihdam sorunuyla ilgili olarak önemli bir müjde vererek; "2025 yılında tekstil gibi emeğin yoğun olduğu 5 sektör için tüm kesimleri mutlu edecek bir destek paketi hazırlandı" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, dünyanın önde gelen tekstil merkezi Denizli'de yaşanan istihdam sorunuyla ilgili olarak önemli bir müjde vererek; "2025 yılında tekstil gibi emeğin yoğun olduğu 5 sektör için tüm kesimleri mutlu edecek bir destek paketi hazırlandı" dedi.

Dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, sanayi sektörünü de etkiledi. Birçok sektörde istihdam kaybı yaşanırken, özellikle tekstil gibi emeğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde istihdam azaldı.

Sanayi sektörünün rekabet gücünü korumak için adım atacaklarını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde güçlü bir destek paket açıklayacaklarının müjdesini verdi. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı ve deri sektörleri için bir çalışma yapıldığını açıklayan Bakan Kacır, "İddialı ve tüm kesimleri mutlu edecek kapsamlı bir destek programı yolda" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 5 sektör için müjdesini verdiği destek paketinin dünyanın en önemli ev tekstili merkezlerinden olan Denizli'de memnuniyetle karşılandığını belirten AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli tekstil sanayisi, sadece ülkemizin değil, dünya çapında da tanınan ve takdir edilen bir sektördür. Tekstil sektöründeki firmalarımız, ürettikleri kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumdalar. Tekstili alanında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yaparak daha gelişmiş bir Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayan firmalarımız, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar nedeniyle istihdam anlamında sıkıntılar yaşıyor. Bu noktadan hareket eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız; tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı ve deri sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvik verilmesi için önemli bir çalışma başlattı" dedi.

Tüm kesimleri mutlu edecek kapsamlı bir destek programı için hazırlıklara başlandığını kaydeden Güngör, "Firmalarımızın rekabet gücünü korumak için adım atacağız. İstihdam ve emeğin yoğun olduğu sektörleri asla kaybetmek istemiyoruz. Onların rekabet güçlerini korumalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tüm bunları gözeterek çok ciddi bir istihdam koruma paketi hazırlıyor. Pakette tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı ve deri gibi üretimde istihdamın payının en yoğun olduğu sektörlere öncelik verdi. 2025 yılında uygulanacak bu destek paketi küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayacak. Denizli tekstil sektörüne de rahat bir nefes aldıracak destek paketinden yaklaşık 1 milyon çalışan istifade edecek. Tekstil başta olmak üzere, ülke ekonomimizin 5 önemli sektörüne sağlanan bu önemli destek nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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