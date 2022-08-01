AK Parti heyeti Bera Holding'i ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Bera Holding'i ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AK Parti heyetini makamında kabul eden Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, ziyaretlerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'ya ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Kaya, ayrıca AK Partili heyete holding çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, 1989 yılında küçük yatırımcıların koyduğu sermayelerin birleşmesiyle çok ortaklı bir şirketler grubu olarak kurulan Bera Holding'in bugünkü geldiği noktaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bera Holding, 1989 yılında küçük yatırımcıların koyduğu sermayelerin birleşmesiyle çok ortaklı bir şirketler grubu olarak doğmuştur. Grubun ilk işletmesi, Konya'da kurulan bir matbaa tesisi ve ardından birinci kağıt fabrikası olmuştur. Müteakip yıllarda holding ortak sayısı hızla artmış ve buna paralel olarak fabrikalar, tesisler ve diğer yatırımlar da artmış, faaliyet gösterilen sektörler de çeşitlenmiştir. Holding hisseleri tamamen tabana yayılmış olup, hiçbir şahsın hakimiyet sağlayacak derecede payı yoktur. 2012 yılında Borsa'da işlem görmeye başlayan Bera Holding hisseleri BİST'te başarılı bir performans sergilemiş ve bunun neticesinde BİST 100 endeksine dahil edilmiştir, Amerikan FTSE (Financal Times Stock Exchange) ve İngiliz MSCI (Morgan Stanley Capital International) endekslerine dahil edilmiştir. Bu endeksler hangi hisselere yatırım yapılabileceği konusunda yabancı yatırımcılara fikir vermektedir.

Yabancı fonların payı kayda değer bir orana erişmiştir. Holdingin 2021 yılı konsolide cirosu bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 50 artışla 4,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Cironun yüzde 80'i iç piyasadan, yüzde 20'lik kısmı ihracat kaynaklıdır. 2021 yılı ihracat rakamımız 95 milyon dolara ulaşmıştır. Konsolide vergi öncesi kar ise bir önceki yıla nazaran yüzde 112 artarak 1,1 milyar TL olmuştur. Ekonomist dergisinin araştırmasına göre bu kar rakamı Anadolu şirketleri arasındaki 2. en yüksek karlılık rakamıdır. 2022/1 çeyrek sonu itibariyle toplam 3 bin 692 çalışanımız vardır. Holdingimizin vergi, sigorta borcu yoktur. Döviz borcu yok denecek seviyededir. "

Şirketin kur ve faiz dalgalanmalarından çok az etkilenen yapıda olduğunu bildiren Kaya, borçluluk oranının 0,94'ten 0,54'lere indiğini, 2022 yılı ilk 3 aylık faaliyet sonuçlarına göre ise ciroda yaklaşık yüzde 100, karlılıkta ise yüzde 380 artış gerçekleştiğini aktardı.

"ART Rulman AŞ, yeni yatırımları ile üretim kapasitesini yüzde 25, pazar payını da yüzde 10 daha artırmayı hedeflemekte"

Kaya, İSO 2021 Türkiye İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda holdinge bağlı üç şirketin listede yer alma başarısı gösterdiğini belirterek, "İSO İkinci 500 sıralamasında, Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ 135, Muratlı Karton AŞ 237, Kompen PVC AŞ 445. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Düzce ili Cumayeri ilçesinde rulman üretimi ve ticareti faaliyetinde bulunan Anadolu Rulman AŞ'nin yakaladığı büyüme ivmesini daha da artırabilmek amacıyla, üretim üssünü Konya'ya taşıdıklarını ve geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla yeni modern üretim tesisinde imalata başladığını anımsatan Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"ART Rulman AŞ, yeni yatırımları ile üretim kapasitesini yüzde 25, pazar payını da yüzde 10 daha artırmayı hedeflemektedir. ART'nin ilk 5 yıllık planı, makine parkurunu en az yüzde 50 ve istihdam oranını da en az yüzde 70 artırmaktır. ART bu hedeflerine ulaştığında İSO 500 ikinci sıralamaya girmeyi amaçlamaktadır. BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ olarak önemli bir yatırım projesini ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ithalatın önünü kesmek adına hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını yerli üretimle karşılamak adına önemli bir yatırımı devreye sokma kararı almış bulunuyoruz. Bilindiği üzere şirketimiz 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, yatırımcıların teveccühleri sonucu 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'a alınmıştır.

Geride kalan 8 aylık süreçte yatırımcısına anlamlı kazanç sağlayan hisse senedi yukarı yönlü performansı ile dikkat çekmeye devam etmektedir. Halk arz fiyatı olan 6,95 TL ile açılış yapan KONKA hissesi bu süre zarfı içerisinde 24,94 TL'lik değere ulaşmıştır. Yine Grubumuzun savunma sanayindeki öncü şirketi MPG Makine AŞ'nin Konya'mızda ürettiği mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı vinçleri Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç vermektedir. MPG Makine AŞ tarafından üretilecek olan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı '8*8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' kapsamındaki araçların imalatı takvimine uygun olarak devam etmektedir."

Kaya, holding ve grup şirketlerin başarılarından duydukları gururu ifade ederek, önümüzdeki yıllarda da çıtayı yükselterek ülke ekonomisine ve sanayi üretimine katma değer üretmeye devam edeceklerini aktardı.