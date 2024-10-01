Üye Girişi
Haberler

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Mısır Fiyatlarının Beklentiyi Aştığını Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nda mısır alım seansına katıldı ve mısır fiyatlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı. Albayrak, üreticilerin yüzünü güldüren durumu değerlendirdi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nda üreticilerle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha ziyaretlerini sürdüren Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen mısır alım seansında fiyatların beklentinin üzerinde olduğunu belirtti.

Mısırdaki bereketin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Albayrak, "Bu sabah, Eskişehir Ticaret Borsası'nda üretici kardeşlerimiz ile birlikte mısır alım seansına katıldık. Hayırlı ve bereketli olsun. ETB Başkanımız Ömer Zeydan ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Ekonomi

Yerel Haberler AK Parti Politika Ekonomi Tarım Mısır

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });